Reyting rekoru: A.B.İ. dizisi tüm gruplarda zirvede!

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "A.B.İ.", yayınlanan ikinci bölümüyle de tüm reyting kategorilerinde zirveye yerleşerek rakiplerine büyük fark attı. Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra ekrana döndüğü yapım, son yılların en iyi dizi açılışlarından birine imza attı.

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ., ikinci bölümüyle de izleyiciyi ekran başına kilitledi. Tahir Hancıoğlu'na düzenlenen gizemli saldırı ve ardından ortaya çıkan vasiyet, dizideki tüm dengeleri altüst etti. Yaşanan gelişmeler, hem aile içinde hem de güç dengelerinde geri dönülmez kırılmalara yol açtı.

Sürükleyici hikâyesi ve art arda gelen kritik gelişmelerle izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapım, ilk bölümüyle elde ettiği büyük başarıyı ikinci haftada da sürdürdü.

TÜM GRUPLARDA ZİRVEDE!

Yayınlanan resmi sonuçlara göre A.B.İ.; TOTAL grubunda 11.03, AB'de 8.31 ve 20+ABC1'de 10.57 gibi ulaşılması güç reyting oranları elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

Salı akşamlarının lideri yine ATV! Salı akşamlarının lideri yine ATV!

2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir Hancıoğlu'nun düğün gecesi yaşadığı saldırı, Hancıoğlu ailesini bir anda savcılık soruşturmasının ve kamuoyu baskısının içine çeker. Melek, babasını neşterle yaraladığı iddiasıyla aranan bir isim hâline gelirken zaman daralır; Melek'in ifade vermesi, hem aile içindeki dengeleri hem de soruşturmanın seyrini belirleyecek kritik bir eşiğe dönüşür.

Doğan, kardeşini aklamak ve gerçeğe ulaşmak için iz sürerken, Sinan'ın çizdiği tablo, Doğan için adım adım takip edilmesi gereken bir şüphe hattına dönüşür.

Çağla ise savcılık cephesinde baskıyı yönetmeye çalışırken, hem Melek'in ifade vermesini sağlamak hem de dosyanın Behram'ın lehine kapanmasını engellemek için riskli bir denge kurar.

Hastanede Tahir'in durumu kritik seyrini korurken, aile içindeki gerilim giderek tırmanır.

Melek'in izine yaklaşıldığı anda olaylar yeni bir boyut kazanır: Çağla, Sinan'ın aracında Tahir'in vasiyetine ulaşır ve Sinan'ın mirastan çıkarıldığını, her şeyin Doğan'a bırakıldığını öğrenir.

Bu gerçek, zaten kırılgan olan dengeleri altüst eder; soruşturma sertleşir, Doğan ve ailesi aynı anda hem suçlama, hem sır hem de hesaplaşma kıskacına girer.

OYUNCU KADROSU

Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia)

