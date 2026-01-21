Reyting rekoru: A.B.İ. dizisi tüm gruplarda zirvede!
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "A.B.İ.", yayınlanan ikinci bölümüyle de tüm reyting kategorilerinde zirveye yerleşerek rakiplerine büyük fark attı. Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra ekrana döndüğü yapım, son yılların en iyi dizi açılışlarından birine imza attı.
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ., ikinci bölümüyle de izleyiciyi ekran başına kilitledi. Tahir Hancıoğlu'na düzenlenen gizemli saldırı ve ardından ortaya çıkan vasiyet, dizideki tüm dengeleri altüst etti. Yaşanan gelişmeler, hem aile içinde hem de güç dengelerinde geri dönülmez kırılmalara yol açtı.
Sürükleyici hikâyesi ve art arda gelen kritik gelişmelerle izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapım, ilk bölümüyle elde ettiği büyük başarıyı ikinci haftada da sürdürdü.
TÜM GRUPLARDA ZİRVEDE!
Yayınlanan resmi sonuçlara göre A.B.İ.; TOTAL grubunda 11.03, AB'de 8.31 ve 20+ABC1'de 10.57 gibi ulaşılması güç reyting oranları elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.
2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tahir Hancıoğlu'nun düğün gecesi yaşadığı saldırı, Hancıoğlu ailesini bir anda savcılık soruşturmasının ve kamuoyu baskısının içine çeker. Melek, babasını neşterle yaraladığı iddiasıyla aranan bir isim hâline gelirken zaman daralır; Melek'in ifade vermesi, hem aile içindeki dengeleri hem de soruşturmanın seyrini belirleyecek kritik bir eşiğe dönüşür.
Doğan, kardeşini aklamak ve gerçeğe ulaşmak için iz sürerken, Sinan'ın çizdiği tablo, Doğan için adım adım takip edilmesi gereken bir şüphe hattına dönüşür.
Çağla ise savcılık cephesinde baskıyı yönetmeye çalışırken, hem Melek'in ifade vermesini sağlamak hem de dosyanın Behram'ın lehine kapanmasını engellemek için riskli bir denge kurar.