Reyting rekoru: A.B.İ. dizisi tüm gruplarda zirvede!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ., ikinci bölümüyle de izleyiciyi ekran başına kilitledi. Tahir Hancıoğlu'na düzenlenen gizemli saldırı ve ardından ortaya çıkan vasiyet, dizideki tüm dengeleri altüst etti. Yaşanan gelişmeler, hem aile içinde hem de güç dengelerinde geri dönülmez kırılmalara yol açtı.

Sürükleyici hikâyesi ve art arda gelen kritik gelişmelerle izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapım, ilk bölümüyle elde ettiği büyük başarıyı ikinci haftada da sürdürdü.

TÜM GRUPLARDA ZİRVEDE!

Yayınlanan resmi sonuçlara göre A.B.İ.; TOTAL grubunda 11.03, AB'de 8.31 ve 20+ABC1'de 10.57 gibi ulaşılması güç reyting oranları elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

Salı akşamlarının lideri yine ATV!