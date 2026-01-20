Pınar Altuğ'dan "Bebek’teki evini sattı" iddiasına net yanıt!
Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Pınar Altuğ Atacan, bu kez Bebek’teki lüks eviyle ilgili çıkan haberlerle adından söz ettirdi. Ünlü isim, evini 2,5 milyon dolara sattı haberlerine açıklık getirdi.
1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olarak adını geniş kitlelere duyuran ve "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı "Meltem" karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, özel hayatı ve kariyeriyle gündemdeki yerini koruyor.
Ünlü oyuncu, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girmiş, çift 2009'da Su adını verdikleri kızlarının doğumuyla ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
2,5 MİLYON DOLARLIK EV İDDİASI
Son günlerde ise Pınar Altuğ'un adı, Bebek'teki lüks evi ile ilgili ortaya atılan iddialarla magazin gündemine taşındı. Ünlü oyuncunun söz konusu evini 2,5 milyon dolara sattığı yönündeki haberler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.