Pınar Altuğ'dan "Bebek’teki evini sattı" iddiasına net yanıt!

Kaynak: Instagram

"HAYIR SATMADIK"

İddiaların ardından sessizliğini bozan Pınar Altuğ Atacan, basında ve sosyal medyada yer alan "Bebek'teki evini sattı" haberleriyle ilgili ilk kez konuştu.

Çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayan Altuğ, "Hayır, satmadık. Birileri evle ilgilendi ama satış olmadı" ifadelerini kullandı.