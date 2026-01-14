Pelin Öztekin’den babası Rasim Öztekin’e duygusal mesaj!

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası 62 yaşında hayatını kaybetmişti.
ACISI DİNMİYOR!
Usta sanatçının vefatı sanat dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, kızı Pelin Öztekin babasına olan özlemini sık sık dile getirmeye devam ediyor.
YÜREK BURKAN PAYLAŞIM
Babasıyla olan yakınlığıyla bilinen Pelin Öztekin, Rasim Öztekin'in doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
"SONSUZA KADAR İYİ Kİ SEN"
Ünlü oyuncu, Instagram hesabında babasıyla birlikte yer aldığı çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşarak, "Doğum günün kutlu olsun Babiş… Sonsuza kadar. İyi ki sen" notunu düştü.
38 yaşındaki Pelin Öztekin'in duygu yüklü paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.