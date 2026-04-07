Pegasus kış sezonu kampanyası: 9 Euro’ya yurt dışı bileti! Geçerli olduğu hatlar ve tarihler

Pegasus, yurt dışı uçuşlarında 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla yeni kampanya başlattı. İki gün sürecek satışta alınan biletler, kış sezonu boyunca geçerli olacak. Kampanya sadece BolBol üyelerini kapsıyor ve kontenjan 250 bin koltukla sınırlı.

Kampanyaya erişim yalnızca BolBol üyelik üzerinden sağlanıyor. Biletleme sürecinde üyelik bilgisi zorunlu tutuluyor.

KAMPANYALI BİLETLER HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

7 Nisan 2026 itibarıyla başlayan kampanyalı biletlerin satış süreci 8 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu tarihlerde alınan biletler, 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 arasındaki seçili uçuşlarda kullanılabilecek. Kampanyalı biletlerden yalnızca BolBol üyeleri faydalanabilecek.

Açıklanan başlangıç fiyatı yalnızca temel bileti içeriyor, toplam maliyet ek kalemlerle değişiyor. Uçuş detaylarına göre nihai ücret farklı seviyelere çıkabiliyor.

9 EURO'DAN BAŞLAYAN BİLETLER SATIŞTA

Kampanya kapsamında açıklanan 9 Euro başlangıç fiyatı, yalnızca baz bilet ücretini içeriyor. Buna havalimanı vergileri ayrıca ekleniyor. Toplam ücret; baz fiyat, yakıt harcı, vergiler ve hizmet bedellerinden oluşuyor. Seçilen hat, tarih ve uçuş saatine göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor.

250 Bin Koltukla Sınırlı

İndirimli yurt dışı biletleri toplam kontenjan 250 bin koltukla sınırlı. Süre dolmadan koltukların tükenmesi halinde kampanya otomatik olarak sona eriyor.

Light paket düşük fiyat avantajı sunarken bagaj haklarını sınırlandırıyor. Ek hizmetler ücretle sunuluyor ve paket yükseltme seçeneği bulunuyor.



BAGAJ VE PAKET SEÇENEKLERİ DEĞİŞİYOR

Kampanya biletleri Light Paket kapsamında sunuluyor. Bu pakette yalnızca koltuk altına sığan küçük çanta ücretsiz, ek haklar ise ücretli. Kabin bagajı 9 Euro, 12 kg uçak altı bagajı ise 9 Euro ile satın alınabiliyor. Daha geniş hak isteyen yolcular, 19 euro fark ödeyerek Süper Eko Paket'e geçebiliyor. Bu pakette kabin bagajı ve 20 kg bagaj dahil ediliyor.

Kontenjan sınırlaması, kampanyanın süreden önce sona ermesine yol açabiliyor. Özellikle yoğun talep gören hatlarda koltuklar hızla tükeniyor.

KAMPANYALI BİLETLER NASIL ALINIR?

Üyelik ücretsiz ve biletleme sırasında aktif olması gerekiyor. Biletler yalnızca Pegasus'un resmi sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Kampanya, sadece Pegasus'un kendi gerçekleştirdiği direkt yurt dışı uçuşlarında geçerli.