Pegasus kış sezonu kampanyası: 9 Euro’ya yurt dışı bileti! Geçerli olduğu hatlar ve tarihler
Pegasus, kış sezonu için sınırlı sayıda indirimli yurt dışı bileti satışa çıkardı. 7-8 Nisan’da alınan biletler, 25 Ekim 2026-27 Mart 2027 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya yalnızca BolBol üyelerine açık ve toplam 250 bin koltukla sınırlı. İşte 9 Euro kampanya kapsamında geçerli olan hatlar…
Pegasus, yurt dışı uçuşlarında 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla yeni kampanya başlattı. İki gün sürecek satışta alınan biletler, kış sezonu boyunca geçerli olacak. Kampanya sadece BolBol üyelerini kapsıyor ve kontenjan 250 bin koltukla sınırlı.
KAMPANYALI BİLETLER HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
7 Nisan 2026 itibarıyla başlayan kampanyalı biletlerin satış süreci 8 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu tarihlerde alınan biletler, 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 arasındaki seçili uçuşlarda kullanılabilecek. Kampanyalı biletlerden yalnızca BolBol üyeleri faydalanabilecek.
9 EURO'DAN BAŞLAYAN BİLETLER SATIŞTA
Kampanya kapsamında açıklanan 9 Euro başlangıç fiyatı, yalnızca baz bilet ücretini içeriyor. Buna havalimanı vergileri ayrıca ekleniyor. Toplam ücret; baz fiyat, yakıt harcı, vergiler ve hizmet bedellerinden oluşuyor. Seçilen hat, tarih ve uçuş saatine göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor.
250 Bin Koltukla Sınırlı
İndirimli yurt dışı biletleri toplam kontenjan 250 bin koltukla sınırlı. Süre dolmadan koltukların tükenmesi halinde kampanya otomatik olarak sona eriyor.
BAGAJ VE PAKET SEÇENEKLERİ DEĞİŞİYOR
Kampanya biletleri Light Paket kapsamında sunuluyor. Bu pakette yalnızca koltuk altına sığan küçük çanta ücretsiz, ek haklar ise ücretli. Kabin bagajı 9 Euro, 12 kg uçak altı bagajı ise 9 Euro ile satın alınabiliyor. Daha geniş hak isteyen yolcular, 19 euro fark ödeyerek Süper Eko Paket'e geçebiliyor. Bu pakette kabin bagajı ve 20 kg bagaj dahil ediliyor.
KAMPANYALI BİLETLER NASIL ALINIR?
Üyelik ücretsiz ve biletleme sırasında aktif olması gerekiyor. Biletler yalnızca Pegasus'un resmi sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Kampanya, sadece Pegasus'un kendi gerçekleştirdiği direkt yurt dışı uçuşlarında geçerli.
9 EURO KAMPANYA DAHİLİNDE GEÇERLİ OLAN UÇUŞLAR
- İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Graz-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Hurghada-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Ljubljana-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Luxor-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Marsa Alam-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Süleymaniye-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen
- Ankara-Bağdat-Ankara
- Ankara-Bakü-Ankara
- Ankara-Berlin-Ankara
- Ankara-Erbil-Ankara
- Ankara-Hamburg-Ankara
- Ankara-Kopenhag-Ankara
- Ankara-Köln-Ankara
- Ankara-Krakow-Ankara
- Ankara-Lizbon-Ankara
- Ankara-Londra (GB)-Ankara
- Ankara-Sharm El Sheikh-Ankara
- Ankara-Stuttgart-Ankara
- Ankara-Varşova-Ankara
- Ankara-Viyana-Ankara
- Antalya-Beyrut-Antalya
- Antalya-Krakow-Antalya
- Antalya-Londra (GB)-Antalya
- Antalya-Tiflis-Antalya
- Antalya-Varşova-Antalya
- Gaziantep-Berlin-Gaziantep
- Gaziantep-Köln-Gaziantep
- İzmir-Kahire (SPX)-İzmir
- İzmir-Lizbon-İzmir
- İzmir-Londra (GB)-İzmir
- İzmir-Sharm El Sheikh-İzmir
- İzmir-Üsküp-İzmir
- İzmir-Varşova-İzmir
- Çukurova-Berlin-Çukurova
- Çukurova-Erbil-Çukurova
- Çukurova-Köln-Çukurova
- Çukurova-Londra (GB)-Çukurova
- Diyarbakır-Köln-Diyarbakır
- Elazığ-Köln-Elazığ
- Kayseri-Köln-Kayseri
- Kayseri-Rotterdam-Kayseri
- Konya-Kopenhag-Konya
- Samsun-Duesseldorf-Samsun
- İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam
- İstanbul Sabiha Gökçen-Batum
- İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel
- İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte
- İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf
- İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt
- İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg
- İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev
- İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi
- İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt
- İstanbul Sabiha Gökçen-Münih
- İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam
- İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm
- İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart
- Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen
- Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen
- Amman-İstanbul Sabiha Gökçen
- Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen
- Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen
- Dammam (SA) 00-İstanbul Sabiha Gökçen
- Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen
- Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen
- Köln-İstanbul Sabiha Gökçen
- Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen
- Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen
- Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen
- Nice-İstanbul Sabiha Gökçen
- Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen
- Paris-İstanbul Sabiha Gökçen
- Riyad-İstanbul Sabiha Gökçen
- Amman-Antalya
- Ankara-Amman
- Ankara-Duesseldorf
- Antalya-Kişinev
- Bakü-Antalya
- Çukurova-Duesseldorf
- Gaziantep-Duesseldorf
- Kayseri-Duesseldorf
- Trabzon-Duesseldorf