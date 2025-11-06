Haberler Liste Haberleri Özellikle 18. yüzyıl İngiltere'sindeki büyük mutfaklarda, et işlerinin saatlerce döndürülmesi için hangi hayvanlar çalıştırılmıştır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Özellikle 18. yüzyıl İngiltere'sindeki büyük mutfaklarda, et işlerinin saatlerce döndürülmesi için hangi hayvanlar çalıştırılmıştır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Özellikle 18. yüzyıl İngiltere'sindeki büyük mutfaklarda, et işlerinin saatlerce döndürülmesi için hangi hayvanlar çalıştırılmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Özellikle 18. yüzyıl İngiltere'sindeki büyük mutfaklarda, et işlerinin saatlerce döndürülmesi için hangi hayvanlar çalıştırılmıştır?

A: Hamster

B: Katır

C: Köpek

D: Yılan

Cevap: C

