Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Özellikle 18. yüzyıl İngiltere'sindeki büyük mutfaklarda, et işlerinin saatlerce döndürülmesi için hangi hayvanlar çalıştırılmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Özellikle 18. yüzyıl İngiltere'sindeki büyük mutfaklarda, et işlerinin saatlerce döndürülmesi için hangi hayvanlar çalıştırılmıştır?

A: Hamster

B: Katır

C: Köpek

D: Yılan

Cevap: C