"Önce namaz, sonra aile ziyareti" Milli yıldız Tarık Biberovic’ten samimi bayram mesajı

Sahadaki performansının yanı sıra karakteri ve disipliniyle öne çıkan Tarık Biberovic, bayramda verdiği samimi röportajla dikkat çekti. Günaydın'dan Hakan Uç'un haberine göre; genç yıldız, aile bağlarından çocukluk harçlıklarına, Bogdanovic benzetmesinden NBA hayallerine kadar her şeyi içtenlikle anlattı.

İşte Tarık Biberovic'in o açıklamaları...

"AİLE BENİM EN BÜYÜK DESTEĞİM"

Aile sizin için ne ifade ediyor?

Aile benim için en büyük destek demek. Zor zamanlarda da güzel zamanlarda da her zaman yanımdalar. Bu noktaya gelmemde onların emeği çok büyük.

Çocukluğunuzdaki bayram sabahlarını hatırladığınızda aklınıza gelen ilk görüntü nedir?

Sabah erken kalkıp evdeki o bayram heyecanını hatırlıyorum. Ailece bir araya gelmek, bayramlaşmak ve büyükleri ziyaret etmek benim için çok özel anılardı.

Eski bayramlarda sizi en çok heyecanlandıran şey neydi?

Çocukken bayram harçlığı çok heyecan verirdi ama aslında en güzel tarafı bütün ailenin bir araya gelmesiydi.