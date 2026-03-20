"Önce namaz, sonra aile ziyareti" Milli yıldız Tarık Biberovic’ten samimi bayram mesajı
Fenerbahçe Beko ve A Milli Basketbol Takımı’nın parlayan yıldızı Tarık Biberovic, bu bayram verdiği röportajla kalpleri ısıttı. Bayram coşkusunu "Önce namaz, sonra aile" sözleriyle özetleyen genç yıldız, unutamadığı anılarını ve kariyerindeki hedeflerini paylaştı.
Sahadaki performansının yanı sıra karakteri ve disipliniyle öne çıkan Tarık Biberovic, bayramda verdiği samimi röportajla dikkat çekti. Günaydın'dan Hakan Uç'un haberine göre; genç yıldız, aile bağlarından çocukluk harçlıklarına, Bogdanovic benzetmesinden NBA hayallerine kadar her şeyi içtenlikle anlattı.
İşte Tarık Biberovic'in o açıklamaları...
"AİLE BENİM EN BÜYÜK DESTEĞİM"
Aile sizin için ne ifade ediyor?
Aile benim için en büyük destek demek. Zor zamanlarda da güzel zamanlarda da her zaman yanımdalar. Bu noktaya gelmemde onların emeği çok büyük.
Çocukluğunuzdaki bayram sabahlarını hatırladığınızda aklınıza gelen ilk görüntü nedir?
Sabah erken kalkıp evdeki o bayram heyecanını hatırlıyorum. Ailece bir araya gelmek, bayramlaşmak ve büyükleri ziyaret etmek benim için çok özel anılardı.
Eski bayramlarda sizi en çok heyecanlandıran şey neydi?
Çocukken bayram harçlığı çok heyecan verirdi ama aslında en güzel tarafı bütün ailenin bir araya gelmesiydi.
"BİRLİKTELİK BAYRAMIN EN GÜZEL TARAFLARINDAN BİRİ"
Küçükken bayram namazı ve sonrasında aile büyüklerini ziyaret etmek nasıl bir gelenekti?
Bizim ailede bu çok önemli bir gelenekti. Sabah bayram namazından sonra büyükleri ziyaret eder, ellerini öperdik. O birliktelik bayramın en güzel taraflarından biri.
Eski bayramlarla bugünkü bayramları karşılaştırdığınızda en büyük fark nedir?
Eskiden insanlar daha çok bir araya gelirdi diye düşünüyorum. Ama bayramların anlamı hala aynı: Birlik ve beraberlik.
Ailenizle unutamadığınız bir bayram anınız var mı?
Çocukken bütün ailenin bir araya geldiği kalabalık bayram sofraları benim için unutulmaz. O anların değeri büyüdükçe daha iyi anlaşılıyor.