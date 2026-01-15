CANLI YAYIN

Mustafa Üstündağ Kuruluş Orhan'da! Denizlerin Demirhan Bey'i geliyor...

Yeni hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Orhan, oyuncu kadrosuna güçlü bir isim daha ekledi. Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, dizide Karesi Beyliği’nin kudretli lideri "Demirhan Han" karakteriyle yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak.

atv ekranlarının uzun soluklu dizisi Kuruluş Orhan, kadrosunu iddialı bir isimle daha güçlendirdi.

Korkusuz bir bey olan Demirhan Han, Karesi Beyliği'nin deniz gücünün başında, Bizans'ın ve korsanların korkulu ismidir. Büyük hedefleri ve hırsları olan Demirhan Bey, Türkmenler arasında en güçlü devletin Karesi Beyliği olmasını ister.

Bu ise onu Orhan Bey'le kaçınılmaz bir çatışmaya sürükler. Demirhan Han, kurduğu çıkar ilişkileri ve sürpriz ittifaklarla Anadolu'daki dengeleri sarsacak, Orhan Bey'in karşısına şimdiye kadarki en zorlu rakiplerden biri olarak çıkacaktır.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de atv'de!

