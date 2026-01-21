Murat Dalkılıç'tan ChatGPT'ye tepki! "Zarara girdim"

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ChatGPT ile yaşadığı olumsuz deneyimi takipçileriyle paylaştı. "Zarara girdim, sildim" diyen şarkıcının paylaşımı kısa sürede yankı uyandırdı.

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Murat Dalkılıç, bu kez aşk hayatı ya da müzik kariyeriyle değil, yapay zekâ ile yaşadığı ilginç deneyimle gündeme geldi. Kaynak: Instagram

Bir süredir kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşayan Dalkılıç, evlilik iddialarıyla da magazin kulislerinde konuşulurken, yaptığı son açıklamayla şaşkınlık yarattı. Ünlü şarkıcı, ChatGPT ile yaşadığı olumsuz deneyimi sert sözlerle anlattı. Kaynak: Instagram