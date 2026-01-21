Müge Anlı'da şoke eden olay: 5 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan kadın bulundu
5 çocuk annesi Sevim Atar, 4 Aralık'ta hastaneye gideceğini söyleyerek çıktığı Ordu'daki evine bir daha geri dönmedi. Baba Hüseyin Atar, kızını aramak için stüdyoya geldi. Sevim Atar kaybının 48.gününde Müge Anlı'da bulundu. 5 çocuk annesi kadının Mustafa adında başka adama kaçtığı ortaya çıktı.
Ordu'da yaşayan 5 çocuk annesi 36 yaşındaki Sevim Atar'dan, 4 Aralık'ta "hastaneye gideceğini" söyleyerek evinden ayrıldıktan sonra uzun süre haber alınamamıştı. Günlerdir süren belirsizlik, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan yeni bilgilerle sona erdi.
Sevim Atar'ın kayboluşunun ardından ailesi ve yakınları büyük endişe yaşarken, baba Hüseyin Atar kızını bulmak umuduyla stüdyoya gelerek yardım istemişti.SEVGİLİSİNİN YANINDA ÇIKTI
Kayıp olayının 48'inci gününde programa bağlanan bir izleyici, Sevim Atar'ın Sakarya'da "Ahmet" isimli bir kişinin yanında olduğunu iddia etti. İzleyici ayrıca, komşuların Sevim Atar'ı kimse görmesin diye yaklaşık bir aydır evden dışarı çıkarmadıklarını öne sürerek dikkat çeken bilgiler paylaştı.
MÜGE ANLI KISA SÜREDE BULDU
Yapılan araştırmalar sonucunda Sevim Atar'ın sağ olduğu ve bulunduğu öğrenildi. Ancak olayla ilgili iddialar bununla sınırlı kalmadı. 5 çocuk annesi kadının, Mustafa adında başka bir erkekle birlikte olduğu ortaya çıktı.