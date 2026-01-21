Müge Anlı'da şoke eden olay: 5 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan kadın bulundu

Kaynak: ATV

BABASININ DÖN ÇAĞRISI

Yayına bağlanan Sevim Atar, canlı yayına çıkmayı reddetti, babası Hüseyin Atar ile görüşmeyi de kabul etmedi. Gözyaşları içinde konuşan acılı baba, "Kızım evine dön, ben sana sahip çıkarım. Bu adamın işi gücü yok. Telefonunu bile satmış. Seni gece kulübüne götürüyormuş" sözleriyle kızına seslendi.

Ancak Sevim Atar, bu sözlere karşılık olarak "kesinlikle yalan" şeklinde cevap verdi.