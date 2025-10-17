Müge Anlı’da kan donduran olay: Çocuğunun babası eniştesi çıktı!

Adana'nın Feket ilçesinden iki yaşındaki oğlu ile birlikte kaybolan 19 yaşındaki Rabia Şencan, kaybının 120. gününde sağ olarak bulundu. Genç kadından ve oğlundan aylardır haber alınamıyordu.
Ailesinin hedefindeki kişiler ise kayıp kızın ablası ve eniştesiydi...
Baba Kemal Bey'in aktardığı bilgilere göre; Rabia 12 yaşından bu yana babasının ilk eşinden olan ablası Yeliz ve eniştesiyle birlikte yaşıyordu. Ancak Kemal Bey'in büyük kızı Yeliz'den aldığı telefon şüphelerle dolu olayın başlangıcı oldu.
17 YAŞINDA ANNE OLDU!
Şencan Ailesi, 2 yıl önce Çukurova Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nü kazanan kızlarının doğum yaptığını öğrendi.
Bebeğin babasının kim olduğunu sorduklarında ise "Çocuğun babası üniversiteden biri, motosiklet kazasında öldü" denildi.
ABLASI EVİNİ TERK ETTİ
Ancak bir süre sonra Rabia Şencan'ın ablası Yeliz Alasırt, kardeşi ve kocasının arasında bir şeyler olduğundan şüphelenerek evi terk etti. 3 ay sonra ise abla Yeliz eşiyle barışarak eve döndü. Bunun üzerine Ahmet Alasırt, Rabia ve minik bebeğini evden attı.
MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ
O günden bu yana da ne genç kızdan ne de minik oğlundan haber alınamadı. Bunun üzerine 19 yaşındaki Rabia Şencan'ın ailesi, atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurup yardım istedi.
Baba Kemal Şencan, "Çocuğun babası kim?" sorusuna "Yeliz söyledi; babası Ahmet. Yeliz de çocuk doğana kadar bilmiyormuş ama ben hiçbirine inanmıyorum. Ahmet Alasırt'ın annesi, Ahmet, Yeliz ve eski eşimden şüpheliyim" yanıtını verdi. Öte yandan Rabia'nın eniştesi tarafından kemerle dövüldüğü iddia edildi.
BEBEĞİN BABASI ENİŞTESİ ÇIKTI
İddiaların odağındaki abla Yeliz, yayının ilerleyen dakikalarda canlı yayına telefonla bağlanıp Rabia'nın nerede olduğunu bilmediğini söyleyerek "Umut, eşim ve kız kardeşimin çocuğu" dedi.
Kemal Şencan'ın ilk eşinden olan kızı Yeliz Hanım, "Ailem, Rabia benim kocama kaçtığında neden ortaya çıkmadılar? Babam sabahın köründe bana gelip 'Kızım boşan' diyen adam şimdi niye Rabia kayıp diye ortaya çıktı? Halam olacak kişi neden 'Rabia sen başını öne eğecek bir şey yapmadın. Sen başını dik tut bütün suç ablan ve eniştende' dedi? Rabia'nın annesi Hacer neden eşime 'Oğlum Yeliz'i boşa, Rabia'yı al' dedi?" diyerek aileye tepki gösterdi.
Bebeğin eşinden olduğunu öğrenir öğrenmez ailesine haber verdiğini dile getiren Yeliz Hanım, herkesin Rabia'nın arkasında durduğunu belirterek "Benim boşanmamı, eşimle Rabia'nın evlenmesini istediler. Şimdi oraya gelip Rabia'yı savunanlar beni bu hale düşürdüler. Ben iki çocuğumla ne haldeyim hiç sormadılar" dedi.
Anne Hacer ile hala Fatma ise Yeliz Hanım'ın anlattıklarını yalanladı. Baba Şencan ise kızının söylediklerini yalanlayarak "Madem ben suçluyum, sen de beni evladım değilsin bundan sonra" ifadelerini kullandı.
Öte yandan canlı yayına katılan Rabia'nın halası Fatma Hanım, "Rabia bebek olduktan sonra bana mesaj attı. 'Bizim Ahmet'le bir beraberliğimiz var' dedi" ifadelerini kullanarak yeğeninin kendisine eniştesiyle samimi fotoğraflarını gönderdiğini belirtti.
120 GÜN SONRA BULUNDULAR
Anlı, programın ilerleyen saatlerinde Rabia Şencan'ı bulduğunu duyurdu. Canlı yayına telefonla bağlanan Rabia, bir kız arkadaşının yanında Adana'da olduğunu ve bebeğinin yanında iyi olduğunu dile getirdi.
Ailesine öfkeli olan Rabia, "Ben hiçbiriyle konuşmak istemiyorum. Kendileri benimle görüşmek istemiyorlardı. Ben gayet iyiyim. Benim tüm kapılarımı kapattılar. Çalışıyordum engel oldular, üniversitede okuyordum engel oldular. Yeterince dayak yedim ben yeter. Kendime bakıyorum, çocuğuma da bakıyorum" diyerek ailesiyle görüşmeyi reddetti.
Ailesi ise Rabia'nın söylediklerini yalanladı. Baba Şencan, "Bundan sonra adını bile anmayacağız" dedi.