Müge Anlı’da kan donduran olay: Çocuğunun babası eniştesi çıktı!

Adana'nın Feket ilçesinden iki yaşındaki oğlu ile birlikte kaybolan 19 yaşındaki Rabia Şencan , kaybının 120. gününde sağ olarak bulundu. Genç kadından ve oğlundan aylardır haber alınamıyordu.

Bebeğin babasının kim olduğunu sorduklarında ise "Çocuğun babası üniversiteden biri, motosiklet kazasında öldü" denildi.

Baba Kemal Bey'in aktardığı bilgilere göre; Rabia 12 yaşından bu yana babasının ilk eşinden olan ablası Yeliz ve eniştesiyle birlikte yaşıyordu. Ancak Kemal Bey'in büyük kızı Yeliz'den aldığı telefon şüphelerle dolu olayın başlangıcı oldu.

ABLASI EVİNİ TERK ETTİ

Ancak bir süre sonra Rabia Şencan'ın ablası Yeliz Alasırt, kardeşi ve kocasının arasında bir şeyler olduğundan şüphelenerek evi terk etti. 3 ay sonra ise abla Yeliz eşiyle barışarak eve döndü. Bunun üzerine Ahmet Alasırt, Rabia ve minik bebeğini evden attı.

MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ

O günden bu yana da ne genç kızdan ne de minik oğlundan haber alınamadı. Bunun üzerine 19 yaşındaki Rabia Şencan'ın ailesi, atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurup yardım istedi.

Baba Kemal Şencan, "Çocuğun babası kim?" sorusuna "Yeliz söyledi; babası Ahmet. Yeliz de çocuk doğana kadar bilmiyormuş ama ben hiçbirine inanmıyorum. Ahmet Alasırt'ın annesi, Ahmet, Yeliz ve eski eşimden şüpheliyim" yanıtını verdi. Öte yandan Rabia'nın eniştesi tarafından kemerle dövüldüğü iddia edildi.