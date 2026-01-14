Müge Anlı duyurdu: 4 şüpheli gözaltına alındı! Boğulma sanılan olayda şok detay!

Samime Kayaaslan ile yasak ilişki yaşadığı iddia edilen İzzet Sözer de olayın merkezindeki isimlerden biri olmuştu. Canlı yayına katılan Sözer, aylar sonra yaptığı açıklamada, "Ben bu duruma düşecek biri değildim. Samime'nin yasak ilişki yaşadığı ilk kişi ben değildim" ifadelerini kullanmıştı. Kayaaslan'ın öldüğü gece gölette üçüncü bir kişinin olup olmadığı da uzun süre tartışılmıştı.

Öte yandan Samime Kayaaslan'ın anne ve babasının komşularından biri olan gizli tanık, Müge Anlı ekibine çarpıcı iddialarda bulundu. Gizli tanık, Samime Kayaaslan'ın babasının telefonda İzzet Sözer ile konuştuğunu duyduğunu belirterek, "İbrahim, 17 Temmuz'da ihaneti öğrendikten sonra Samime'yi öldürmek istedi" iddiasını dile getirdi.

Kaynak: ATV

"ENSESİNDE KÜNT CİSİMLE YARALANMA TESPİT EDİLDİ"

İbrahim Kayaaslan'ın eşi Samime Kayaaslan, kayınvalidesi, kayınpederi ve yasak ilişki iddialarıyla gündeme gelen İzzet Sözer'in gözaltına alınmıştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün çok önemli bir gelişme izleyicilerle paylaşıldı. İlk etapta boğulma olarak değerlendirilen şüpheli ölümle ilgili yapılan otopsi raporu, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Anlı'nın aktardığı bilgilere göre; Kayaslan'ın ensesinde künt bir cisimle oluştuğu değerlendirilen bir yaralanma tespit edildi.

