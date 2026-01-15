Müge Anlı canlı yayınında çifte müjde: Dolandırıcı tutuklandı, kayıp kadın bulundu

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan 40 yaşındaki iki çocuk annesi Sibel Bilimli'den 5 Ocak'tan bu yana haber alınamıyor. Kızının hayatından endişe eden anne Gülserin Bilimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak çarpıcı iddialarda bulundu. Anne Bilimli, kızının kapı komşuları tarafından dolandırıldığını öne sürdü.
İddiaların odağındaki isim olan Gökhan Ağbaba, kendisi hakkında çıkan suçlamalara yanıt vermek için geçtiğimiz günlerde canlı yayına katıldı. Ağbaba, Sibel Bilimli'nin Azerbaycan'da tatilde olduğunu iddia ederken, program boyunca verdiği çelişkili ifadelerle dikkat çekti.
KOMŞUSUNDAN TEYZESİNİN OĞLUNA KADAR HERKESİ DOLANDIRDI
Canlı yayında Müge Anlı'dan, Sibel Bilimli'nin yurtdışına çıkma yasağı bulunduğunu öğrenen Ağbaba, bu bilgiyi nereden duyduğunu açıklamaktan kaçındı.
Dolandırıcılık iddiaların odağında olan Gökhan Ağbaba'yı tanıdığını söyleyen izleyiciler de önemli açıklamalarda bulundu.
Müge Anlı ekibine yaşadıklarını anlatan izleyiciler, 2018 yılında Gökhan Ağbaba'ya 10 bin dolar kaptırdığını ve 2 yıl önce de 103 adet çeyrek altınlarını aldığını söyledi. Ağbaba'nın Sibel Bilimli'yi tehdit ettiğine şahit olduğunu söyleyen Hasan Alkan, "Beni ve Sibel Bilimli'yi tehdit etti" dedi.
SON DAKİKA | GÖKHAN AĞBABA TUTUKLANDI
Gökhan Ağbaba 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Sibel Bilimli'yi dolandırdığı ve tehdit ettiğine yönelik iddialara yanıt vermek üzere stüdyoya gelmişti. Yayının ardından anne Gülseren Bilimli ve aynı isme paralarını kaptırdığını ifade eden izleyiciler Gökhan Ağbaba'dan şikayetçi oldu.
100'DEN FAZLA KİŞİYİ AĞINA DÜŞÜRDÜ
Dün gözaltına alınan Ağbaba, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi