Müge Anlı canlı yayınında çifte müjde: Dolandırıcı tutuklandı, kayıp kadın bulundu

Müge Anlı'da bir dosya daha kapandı. 100'den fazla kişi ağına düşüren dolandırıcı Gökhan Ağbaba, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmenin ardından ailesinin hayatından endişe ettiği Sibel Bilimli, kaybının 11. gününde sağ olarak bulundu. Böylelikle Müge Anlı, bir anneyi daha evladına kavuşturdu.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:28 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 11:22

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan 40 yaşındaki iki çocuk annesi Sibel Bilimli'den 5 Ocak'tan bu yana haber alınamıyor. Kızının hayatından endişe eden anne Gülserin Bilimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak çarpıcı iddialarda bulundu. Anne Bilimli, kızının kapı komşuları tarafından dolandırıldığını öne sürdü.

Kaynak: ATV İddiaların odağındaki isim olan Gökhan Ağbaba, kendisi hakkında çıkan suçlamalara yanıt vermek için geçtiğimiz günlerde canlı yayına katıldı. Ağbaba, Sibel Bilimli'nin Azerbaycan'da tatilde olduğunu iddia ederken, program boyunca verdiği çelişkili ifadelerle dikkat çekti.