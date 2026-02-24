CANLI YAYIN

Menajeri iddiaları doğruladı! Pelin Karahan 12 yıllık eşinden boşanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Magazin dünyasında şok etkisi yaratan ayrılık! Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. İki çocuk sahibi çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma sürecini başlattığı öğrenilirken, Karahan'ın menajeri konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bir dönemin gençlik dizisi "Kavak Yelleri" ile şöhreti yakalayan güzel oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile hayatını birleştirmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden üzen haber geldi.

Karahan ve Güntay'ın 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldığı öğrenildi. Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftin evlerini ayırdığı iddia edildi.

Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki erkek çocukları bulunan çift, aile hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyordu.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Tüm bu gelişmelerin ardından Pelin Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz'den boşanma açıklaması geldi.

Ayrılık iddialarını doğrulayan Demiröz, "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" dedi.

"HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞIM BİR HAYAT YAŞIYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan ünlü isim, geçtiğimiz aylarda "Şamdan Plus" dergisine verdiği röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Ali Demir ile Eyüp Can adında iki oğlu bulunan Karahan, ailesiyle birlikte çok mutlu bir hayat sürdüğünü dile getirmişti.

Ünlü oyuncu, "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok" sözleriyle dikkat çekmişti.

41. YAŞINI KUTLADI

Yaşını da hiç çekinmeden paylaşan Karahan, 41 yaşına girdiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"41 yaşına girdim ve bu yaş çok güzelmiş, çok kıymetliymiş. Hayatımda pek çok farkındalık yaşadığım bir yaştayım; ne istediğimi çok iyi biliyorum, ne ile mutlu olacağımı öğrendim. Hayattan beklentilerim daha azaldı, daha çok anda kalmaya ve anı yaşamaya başladım. Bence bir kadın için 40 yaş çok kıymetli."

