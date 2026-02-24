Menajeri iddiaları doğruladı! Pelin Karahan 12 yıllık eşinden boşanıyor
Magazin dünyasında şok etkisi yaratan ayrılık! Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. İki çocuk sahibi çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma sürecini başlattığı öğrenilirken, Karahan'ın menajeri konuyla ilgili açıklama yaptı.
Bir dönemin gençlik dizisi "Kavak Yelleri" ile şöhreti yakalayan güzel oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile hayatını birleştirmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden üzen haber geldi.
Karahan ve Güntay'ın 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldığı öğrenildi. Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftin evlerini ayırdığı iddia edildi.
Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki erkek çocukları bulunan çift, aile hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyordu.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Tüm bu gelişmelerin ardından Pelin Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz'den boşanma açıklaması geldi.
Ayrılık iddialarını doğrulayan Demiröz, "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" dedi.