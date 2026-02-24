Menajeri iddiaları doğruladı! Pelin Karahan 12 yıllık eşinden boşanıyor

Ali Demir ile Eyüp Can adında iki oğlu bulunan Karahan, ailesiyle birlikte çok mutlu bir hayat sürdüğünü dile getirmişti.

41. YAŞINI KUTLADI

Yaşını da hiç çekinmeden paylaşan Karahan, 41 yaşına girdiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"41 yaşına girdim ve bu yaş çok güzelmiş, çok kıymetliymiş. Hayatımda pek çok farkındalık yaşadığım bir yaştayım; ne istediğimi çok iyi biliyorum, ne ile mutlu olacağımı öğrendim. Hayattan beklentilerim daha azaldı, daha çok anda kalmaya ve anı yaşamaya başladım. Bence bir kadın için 40 yaş çok kıymetli."