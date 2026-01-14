Haberler Liste Haberleri Mehmet Ali Erbil'in kızı ve eşi milyonluk araçla kaza yaptı

Mehmet Ali Erbil'in kızı ve eşi milyonluk araçla kaza yaptı

Gülseren Ceylan, eşi Mehmet Ali Erbil’in hediye ettiği lüks otomobil ile kaza yaptı. Ceylan, ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil’in de yanında bulunduğu sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracını direğe çarptı. Kazanın detayları ise sosyal medyada paylaşıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2026 10:29 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:30
Mehmet Ali Erbil’in kızı ve eşi milyonluk araçla kaza yaptı

Mehmet Ali Erbil ile boşanmanın eşiğinden dönen Gülseren Ceylan, talihsiz bir kazayla gündeme geldi. Ceylan'ın kullandığı lüks araç kaza yaptı. Kazanın yaşandığı sırada Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in de araçta bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbil, Ceylan ile birlikte yolda olduklarını belirterek, aracın direğe çarpması sonucu zarar gördüğünü açıkladı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Paylaşılan görüntülerde, lüks otomobilin ön kısmında belirgin hasar olduğu görülürken, yaşanan panik de dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

"BENİM ELİTLİĞİM BU KADAR"

Kazanın ardından Gülseren Ceylan'ın yaptığı esprili açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Ceylan, yaşananları "Benim elitliğim bu kadar… Seramik yapmaya geldik, şuna bak" sözleriyle anlatırken, aracın uyarı sesi çıkardığını da dile getirdi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Ceylan'ın, "Araba ötüyor… Yasmin 'orada bir şey yok' dedi ama kocaman direk varmış" ifadeleri de paylaşımlarda öne çıktı.

Öte yandan kazaya karışan otomobilin, Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz haftalarda eşine hediye ettiği lüks araç olduğu öğrenildi. Aracın değerinin ise iddialara göre yaklaşık 10 milyon TL olduğu konuşuluyor.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

SON DAKİKA