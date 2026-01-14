Mehmet Ali Erbil’in kızı ve eşi milyonluk araçla kaza yaptı

Mehmet Ali Erbil ile boşanmanın eşiğinden dönen Gülseren Ceylan, talihsiz bir kazayla gündeme geldi. Ceylan'ın kullandığı lüks araç kaza yaptı. Kazanın yaşandığı sırada Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in de araçta bulunduğu öğrenildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbil, Ceylan ile birlikte yolda olduklarını belirterek, aracın direğe çarpması sonucu zarar gördüğünü açıkladı.
Paylaşılan görüntülerde, lüks otomobilin ön kısmında belirgin hasar olduğu görülürken, yaşanan panik de dikkatlerden kaçmadı.
"BENİM ELİTLİĞİM BU KADAR"
Kazanın ardından Gülseren Ceylan'ın yaptığı esprili açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Ceylan, yaşananları "Benim elitliğim bu kadar… Seramik yapmaya geldik, şuna bak" sözleriyle anlatırken, aracın uyarı sesi çıkardığını da dile getirdi.
Ceylan'ın, "Araba ötüyor… Yasmin 'orada bir şey yok' dedi ama kocaman direk varmış" ifadeleri de paylaşımlarda öne çıktı.
Öte yandan kazaya karışan otomobilin, Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz haftalarda eşine hediye ettiği lüks araç olduğu öğrenildi. Aracın değerinin ise iddialara göre yaklaşık 10 milyon TL olduğu konuşuluyor.