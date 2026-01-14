Mehmet Ali Erbil’in kızı ve eşi milyonluk araçla kaza yaptı

Kazanın ardından Gülseren Ceylan'ın yaptığı esprili açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Ceylan, yaşananları "Benim elitliğim bu kadar… Seramik yapmaya geldik, şuna bak" sözleriyle anlatırken, aracın uyarı sesi çıkardığını da dile getirdi.

Kaynak: Instagram

Ceylan'ın, "Araba ötüyor… Yasmin 'orada bir şey yok' dedi ama kocaman direk varmış" ifadeleri de paylaşımlarda öne çıktı.

Öte yandan kazaya karışan otomobilin, Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz haftalarda eşine hediye ettiği lüks araç olduğu öğrenildi. Aracın değerinin ise iddialara göre yaklaşık 10 milyon TL olduğu konuşuluyor.

Kaynak: Instagram