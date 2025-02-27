MEB Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2025 MEB İOKBS başvuruları sona erdi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve dar gelirli öğrencilere eğitim desteği sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci başladı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınavla ilgili detaylar MEB'in resmi internet sitesinde duyuruldu. İşte, 2025 İOKBS başvuru tarihleri, sınav şartları ve önemli detaylar…