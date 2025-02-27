MEB Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2025 MEB İOKBS başvuruları sona erdi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve dar gelirli öğrencilere eğitim desteği sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci başladı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınavla ilgili detaylar MEB'in resmi internet sitesinde duyuruldu. İşte, 2025 İOKBS başvuru tarihleri, sınav şartları ve önemli detaylar…
Bursluluk Sınavı Başvuru Tarihleri
Bu yıl 10 Şubat 2025'te başlayan bursluluk sınavı başvuruları, 3 Mart 2025 Pazartesi günü sona erecek. Başvurularını tamamlayan öğrencilerin, 4 Mart 2025 tarihine kadar okul müdürlüklerinden başvuru onayı alması gerekiyor. Onay işlemini tamamlamayan öğrenciler, sınava katılım hakkı elde edemeyecek.
Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
Öğrenciler bursluluk sınavı başvurularını MEB'in resmi internet sitesi (www.meb.gov.tr) veya e-Okul sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinde, öğrencinin velisi çocuğunun gerekli şartları taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek.
2025 Bursluluk Sınavı Ne Zaman?
MEB tarafından açıklanan takvime göre, 2025 Bursluluk Sınavı 27 Nisan Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Sınav, 80 sorudan oluşacak ve öğrencilere 100 dakika süre tanınacak. Sonuçlar ise 30 Mayıs 2025 tarihinde duyurulacak.
Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları
Bursluluk sınavına katılmak isteyen öğrencilerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. İşte 2025 İOKBS başvuru şartları:
T.C. veya KKTC vatandaşı olmak,
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarında ya da ortaöğretim kurumlarının hazırlık,
9, 10 veya 11. sınıflarında öğrenim görmek,
Sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
Ailenin 2024 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 195.000 TL'yi aşmaması,
Özel hak tanınan öğrenciler haricinde, aile geliri bu sınırı aşan öğrencilerin başvurularının kabul edilmeyeceği.