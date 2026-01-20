Mahkeme Barış Arduç'u haklı buldu! Eksik kira davasında karar çıktı

Kaynak: A haber arşiv

OLUMLU DÖNÜŞ ALAMADI

Arduç, Beşiktaş'ta oturan kiracısıyla mahkemelik olmuştu. Geçtiğimiz yıl, kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden oyuncu, bu durumu kiracısına iletmesine rağmen herhangi bir olumlu dönüş alamadı.