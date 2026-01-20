CANLI YAYIN

Mahkeme Barış Arduç'u haklı buldu! Eksik kira davasında karar çıktı

Ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısıyla yaşadığı kira anlaşmazlığı nedeniyle hukuki yollara başvurmuştu. Mahkeme, dosya kapsamındaki belgeleri inceleyerek Barış Arduç’u haklı buldu. Alınan kararla birlikte kiracının, eksik kalan 50 bin TL’lik kira bedelini ödemesine hükmedildi.

Ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısıyla yaşadığı ödeme kriziyle gündeme geldi.

OLUMLU DÖNÜŞ ALAMADI

Arduç, Beşiktaş'ta oturan kiracısıyla mahkemelik olmuştu. Geçtiğimiz yıl, kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden oyuncu, bu durumu kiracısına iletmesine rağmen herhangi bir olumlu dönüş alamadı.

Arduç, ardından 50 bin liralık icra takibi başlattı. Ancak kiracısının bu takibe itiraz etmesi nedeniyle ünlü oyuncu, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı.

"BAŞVURMAK ZORUNDA KALDIM"

SABAH'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Arduç, mahkemeye sunduğu dilekçede, üç ay boyunca eksik ödeme yapıldığını ifade etti.Kiracısının icra takibine itiraz etmesi üzerine dava açmak zorunda kaldığını belirtti.

Arduç, zararının giderilmesini talep etti. Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.Mahkeme Barış Arduç'u haklı bularak kiracının eksik ödemeyi yapmasına hükmetti.

