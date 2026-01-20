Mahkeme Barış Arduç'u haklı buldu! Eksik kira davasında karar çıktı
Ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısıyla yaşadığı kira anlaşmazlığı nedeniyle hukuki yollara başvurmuştu. Mahkeme, dosya kapsamındaki belgeleri inceleyerek Barış Arduç’u haklı buldu. Alınan kararla birlikte kiracının, eksik kalan 50 bin TL’lik kira bedelini ödemesine hükmedildi.
Ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısıyla yaşadığı ödeme kriziyle gündeme geldi.
OLUMLU DÖNÜŞ ALAMADI
Arduç, Beşiktaş'ta oturan kiracısıyla mahkemelik olmuştu. Geçtiğimiz yıl, kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden oyuncu, bu durumu kiracısına iletmesine rağmen herhangi bir olumlu dönüş alamadı.
Arduç, ardından 50 bin liralık icra takibi başlattı. Ancak kiracısının bu takibe itiraz etmesi nedeniyle ünlü oyuncu, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı.