Kuruluş Orhan 18. bölüm: "Biz Karacahisar'ı bir gecede alacağız!"
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle izleyiciyi derin bir yasın ve büyük bir hesaplaşmanın içine sürüklüyor. Flavius’un uğradığı hain saldırının ardından sarayda acı hâkim olurken, Sultan Orhan hem içerdeki kırılmalarla hem de dışarıdaki düşmanlarla yüzleşiyor.
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Orhan, bu hafta izleyiciyi hem gözyaşına boğacak hem de intikam ateşiyle ekran başına kilitleyecek bir bölümle geliyor.
18.Bölüm Özeti
İmkansız Sevda Ölümle mi Sınanacak?
Uğradığı saldırının ardından ölümle yüz yüze gelen Flavius'un son anları sarayda büyük bir sarsıntı yaratır. Son nefesinde iman eden Flavius için yolun sonu mu gelmiştir? Bir karanfille başlayan bu imkânsız sevda, şimdi ölümle mi sınanacaktır?
Orhan ve Fatma Arasında Kırılma!
Orhan Bey, Flavius ve Fatma arasında yaşananları öğrenir.
Büyük bir acının gölgesinde kalan bu gerçek, Orhan ve Fatma arasında derin bir kırılmaya yol açar. Bu yüzleşme, iki kardeşin arasındaki bağı nasıl etkileyecektir?
Asporça'ya Evlilik Emri!
İmparator'dan gelen mektup Asporça'yı büyük bir çıkmazın içine sürükler. Orhan'la evlenmesi gerektiğini öğrenen Asporça ne yapacaktır? Orhan Bey bu evlilik meselesine nasıl yaklaşacaktır? Bu karar, düşmanlıkla örülü dengeleri değiştirecek midir?
Nilüfer Sarsılıyor!
İmparator'un mektubu Nilüfer Hatun'un eline geçer. Okudukları karşısında derinden sarsılan Nilüfer, Asporça'nın Sultan Orhan'a aşık olduğuna inanır. Bu gelişme Nilüfer'i nasıl bir stratejiye sürükleyecektir? Orhan, Nilüfer ve Asporça arasında örülen kader ağı sarayda nasıl bir fırtına koparacaktır?