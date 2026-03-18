Kuruluş Orhan 18. bölüm: "Biz Karacahisar'ı bir gecede alacağız!"

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle izleyiciyi derin bir yasın ve büyük bir hesaplaşmanın içine sürüklüyor. Flavius’un uğradığı hain saldırının ardından sarayda acı hâkim olurken, Sultan Orhan hem içerdeki kırılmalarla hem de dışarıdaki düşmanlarla yüzleşiyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Orhan, bu hafta izleyiciyi hem gözyaşına boğacak hem de intikam ateşiyle ekran başına kilitleyecek bir bölümle geliyor.

18.Bölüm Özeti

İmkansız Sevda Ölümle mi Sınanacak?

Uğradığı saldırının ardından ölümle yüz yüze gelen Flavius'un son anları sarayda büyük bir sarsıntı yaratır. Son nefesinde iman eden Flavius için yolun sonu mu gelmiştir? Bir karanfille başlayan bu imkânsız sevda, şimdi ölümle mi sınanacaktır?

Orhan ve Fatma Arasında Kırılma!

Orhan Bey, Flavius ve Fatma arasında yaşananları öğrenir.

Büyük bir acının gölgesinde kalan bu gerçek, Orhan ve Fatma arasında derin bir kırılmaya yol açar. Bu yüzleşme, iki kardeşin arasındaki bağı nasıl etkileyecektir?

Asporça'ya Evlilik Emri!

İmparator'dan gelen mektup Asporça'yı büyük bir çıkmazın içine sürükler. Orhan'la evlenmesi gerektiğini öğrenen Asporça ne yapacaktır? Orhan Bey bu evlilik meselesine nasıl yaklaşacaktır? Bu karar, düşmanlıkla örülü dengeleri değiştirecek midir?

Nilüfer Sarsılıyor!

İmparator'un mektubu Nilüfer Hatun'un eline geçer. Okudukları karşısında derinden sarsılan Nilüfer, Asporça'nın Sultan Orhan'a aşık olduğuna inanır. Bu gelişme Nilüfer'i nasıl bir stratejiye sürükleyecektir? Orhan, Nilüfer ve Asporça arasında örülen kader ağı sarayda nasıl bir fırtına koparacaktır?

Alaeddin'e Hain Saldırı!

Sultan Orhan, Şahinşah'a son bir uyarı yapmak üzere Alaeddin'i elçi olarak gönderir. Ancak Şahinşah geri adım atmaz ve kahpece saldırır. Alplarını kaybeden Alaeddin ölümle burun buruna gelir. Alaeddin şehit mi olacaktır?

Sultan Orhan'dan İntikam Hamlesi!

Flavius ve Alaeddin'in acısıyla sarsılan Sultan Orhan, intikam yemini eder. Gözünü Karacahisar'a diken Orhan Gazi, kaleyi bir gecede almak için harekete geçer. Sultan Orhan, Karacahisar'da yeniden sancağını dalgalandırabilecek midir?

KURULUŞ ORHAN OYUNCU KADROSU

Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Onur Bay (Yiğit), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Gürkan Çolaker (Umur Bey), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça).

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

