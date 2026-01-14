Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı bambaşka biri oldu! Mesleği de değişti...

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi, yıllar geçse de popülerliğini korumaya devam ediyor. Dizide rol alan oyuncuların son halleri de zaman zaman magazin gündeminde yer buluyor.
Bu kez dikkatleri üzerine çeken isim, dizinin Güllü karakteriyle tanınan Erhan Ufak oldu. Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Gökhan Uygun gibi isimlerle aynı projede yer alan Ufak, dizinin ardından oyunculuğu bırakıp ekranlara veda etmişti.
140 KİLODAN 85 KİLOYA
Türkiye'den yurt dışına taşınan Ufak, yeni hayatıyla bambaşka bir yola girdi. Geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından 140 kilodan 85 kiloya düşen Ufak'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafları büyük yankı uyandırdı.
Kurtlar Vadisi sonrası Azerbaycan'a yerleşen Ufak, burada kendi işini kurarak yeni bir kariyere adım attı. Türk Sanat Akademisi'ni hayata geçiren Ufak, Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel bir köprü oluşturmayı hedefliyor.
Akademi hakkında, "Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Azerbaycanlı dostlarımıza kamera önü ve arkası eğitimleri veriyoruz" ifadelerini kullandı.