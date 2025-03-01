Konya akşam ezanı saat kaçta? Konya’da sahur, iftar ve teravih vakitleri

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan-ı Şerif ayının gelmesiyle çoğu evlerde iftar telaşı başladı. Geleneksel sahur sofraları kurulup niyetler edildi. Oruca niyetli olan vatandaşlar iftar saatini sabırsızlıkla bekliyor. 2025 yılının ilk orucu bu akşam açılacak. Peki Konya'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Konya'da sahur, iftar ve teravih vakitleri…