Haberler Liste Haberleri Kısa adı "Birleşik Krallık" olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz?

Kısa adı "Birleşik Krallık" olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Kısa adı "Birleşik Krallık" olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 21:56 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 22:01
ABONE OL
KISA ADI BİRLEŞİK KRALLIK OLAN ÜLKENİN RESMİ ADINDA HANGİSİ YER ALMAZ?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Kısa adı "Birleşik Krallık" olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Kısa adı "Birleşik Krallık" olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz?

A: Büyük

B: Kuzey

C: İngiltere

D: İrlanda

Cevap: C

SON DAKİKA