Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Kısa adı "Birleşik Krallık" olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Kısa adı "Birleşik Krallık" olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz?

A: Büyük

B: Kuzey

C: İngiltere

D: İrlanda

Cevap: C