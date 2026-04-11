Yaz lastiği ne zaman takılır: Kış lastiği uygulaması hangi tarihte sona eriyor?

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026’da sona eriyor. Bu tarihten itibaren mevsime uygun lastik kullanımında yeni dönem başlıyor. Özellikle taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan araçlar için belirlenen zorunluluk kalkarken, sıcaklık değişimi lastik tercihini doğrudan etkiliyor.

Türkiye genelinde 15 Kasım'da başlayan kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 itibarıyla sona eriyor. Bu tarihten sonra kış lastiği kullanma zorunluluğu ortadan kalkarken, sürüş güvenliği açısından mevsime uygun lastiğe geçiş süreci başlıyor. Sıcaklık artışıyla birlikte lastik performansı değiştiği için doğru lastik seçimi, hem yol tutuş hem fren mesafesi üzerinde belirleyici oluyor.

15 Kasım'da başlayan kış lastiği uygulaması 15 Nisan itibarıyla sona eriyor. Bu dönemde özellikle şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği kullanımı zorunlu tutuldu. Uygulama kapsamında amaç; kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçların olumsuz hava koşullarında trafik güvenliğini artırmak oldu.

Yaz lastikleri, yüksek sıcaklıklarda daha dengeli sürüş ve yol tutuş sağlıyor.

YAZ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Yaz lastikleri, yüksek sıcaklıklarda performansını koruyacak şekilde geliştirilen özel kauçuk bileşenlerden üretilir. Sert hamur yapısı ve daha düşük diş derinliği sayesinde hem kuru hem de ıslak zeminde daha güçlü yol tutuş sunar, bu da sürüş dengesini ve konforunu artırır.

Ancak sıcaklık düştüğünde aynı performans sürdürülemez. Özellikle 7 derecenin altındaki hava koşullarında lastik sertleşir; bu durum fren mesafesinin uzamasına ve yol hakimiyetinin zayıflamasına yol açar. Bu nedenle yaz lastiklerinin kış şartlarında kullanılması güvenlik açısından risk oluştururken, yakıt tüketimi üzerinde de olumsuz etki yaratır.

KURAL İHLALİNDE CEZA UYGULANIYOR

Belirlenen tarihler arasında kış lastiği kullanmayanlara 5.856 TL idari para cezası kesiliyor. Denetimler kapsamında uygulanan bu yaptırım, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürürlükte tutuluyor.