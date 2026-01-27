CANLI YAYIN

Kariyerinde bir ilk! Cem Adrian'dan "Aynı Yağmur Altında"ya özel beste

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Son dönemin en beğenilen müzisyenlerinden Cem Adrian, ATV'nin merakla beklenen dizisi "Aynı Yağmur Altında" için hazırladığı özel bestelerle kariyerinde önemli bir ilke imza attı.

atv'nin merakla beklenen, Baba Yapım imzalı yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında", izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Cem Adrian'dan "Aynı Yağmur Altında"ya özel besteler

Son dönemin en beğenilen müzisyenlerinden Cem Adrian, "Aynı Yağmur Altında" için özel olarak hazırladığı bestelerle dizinin duygusal dünyasına eşlik ediyor.

Adrian, kariyerinde ilk kez bir diziye müzik yaparken, aynı zamanda ilk kez bir dizinin jenerik müziğine de imza atıyor.

Diziyle aynı adı taşıyan jenerik müziği, ilk notalardan itibaren hikâyenin aşk, acı ve kader ekseninde şekillenen atmosferini hissettirmeyi amaçlıyor. Cem Adrian'ın güçlü yorumunu taşıyan bu özel beste, dizinin ekran yolculuğunda hafızalarda yer etmeye aday detaylardan biri olmaya hazırlanıyor.

Hikâyeye eşlik edecek ikinci beste

Cem Adrian, jenerik müziğinin yanı sıra dizinin önemli sahnelerinden birine eşlik edecek ikinci bir beste daha hazırladı. Henüz paylaşılmayan bu özel çalışma, dizi yayına girmeden önce yayınlanacak özel bir teaser ile ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Tanıtımlarıyla kısa sürede büyük ilgi gören "Aynı Yağmur Altında", yakında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

