ʺAynı Yağmur Altındaʺ yakında atv'de!

Cem Adrian'dan "Aynı Yağmur Altında"ya özel besteler

Son dönemin en beğenilen müzisyenlerinden Cem Adrian, "Aynı Yağmur Altında" için özel olarak hazırladığı bestelerle dizinin duygusal dünyasına eşlik ediyor.

Adrian, kariyerinde ilk kez bir diziye müzik yaparken, aynı zamanda ilk kez bir dizinin jenerik müziğine de imza atıyor.