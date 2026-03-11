Kanserle mücadele ediyordu! Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal son haliyle dikkat çekti
Meme kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu ve yoga eğitmeni Irmak Ünal, spor salonundan paylaştığı fit görüntüsüyle hem hastalığa meydan okudu hem de takipçilerine büyük moral aşıladı.
Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, yıllar önce oyunculuğu bırakıp çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşmişti. Burada yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Ünal, bir süredir meme kanseri ile mücadele ediyordu.
"Her bitiş bir başlangıçtır" mesajıyla yaşadığı duygusal süreci paylaşan Ünal, azmiyle takipçilerine ilham verdi.
AZMİYLE HAYRAN BIRAKTI
49 yaşındaki Ünal, hastalık sürecinde moralini yüksek tutmayı ihmal etmedi ve sağlıklı yaşam disiplininden ödün vermedi. Son olarak spor salonunda ağırlık çalıştığı anları paylaşan Ünal'ın kaslı ve fit görüntüsü kısa sürede büyük ilgi topladı.