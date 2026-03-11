Haberler Liste Haberleri Kanserle mücadele ediyordu! Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal son haliyle dikkat çekti

Kanserle mücadele ediyordu! Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal son haliyle dikkat çekti

Meme kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu ve yoga eğitmeni Irmak Ünal, spor salonundan paylaştığı fit görüntüsüyle hem hastalığa meydan okudu hem de takipçilerine büyük moral aşıladı.