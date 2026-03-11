CANLI YAYIN

Kanserle mücadele ediyordu! Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal son haliyle dikkat çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meme kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu ve yoga eğitmeni Irmak Ünal, spor salonundan paylaştığı fit görüntüsüyle hem hastalığa meydan okudu hem de takipçilerine büyük moral aşıladı.

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, yıllar önce oyunculuğu bırakıp çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşmişti. Burada yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Ünal, bir süredir meme kanseri ile mücadele ediyordu.

"Her bitiş bir başlangıçtır" mesajıyla yaşadığı duygusal süreci paylaşan Ünal, azmiyle takipçilerine ilham verdi.

AZMİYLE HAYRAN BIRAKTI

49 yaşındaki Ünal, hastalık sürecinde moralini yüksek tutmayı ihmal etmedi ve sağlıklı yaşam disiplininden ödün vermedi. Son olarak spor salonunda ağırlık çalıştığı anları paylaşan Ünal'ın kaslı ve fit görüntüsü kısa sürede büyük ilgi topladı.

Cihan Ünal toplam kaç kez evlenmiştir?

Cihan Ünal hayatı boyunca toplam 3 kez evlenmiştir.

Cihan Ünal'ın eşleri kimlerdir?

Usta oyuncunun evlendiği isimler sırasıyla şöyledir:

Sabiha Tarhan: Manken (1970 - 1978)

Türkan Şoray: Oyuncu (1983 - 1987)

Nazlı Tazebay: Viyolonsel sanatçısı (2000 - 2002)

Cihan Ünal'ın kaç çocuğu var ve isimleri nelerdir?

Cihan Ünal'ın iki kızı vardır. İlk eşi Sabiha Tarhan'dan olan büyük kızı Irmak Ünal, ikinci eşi Türkan Şoray'dan olan küçük kızı ise Yağmur Ünal'dır.

Türkan Şoray ve Cihan Ünal ne zaman evlendi?

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray ile Cihan Ünal, 1983 yılında dünyaevine girmiş, 1987 yılında yollarını ayırmışlardır.

Cihan Ünal'ın çocukları ne işle meşgul?

Irmak Ünal: Oyuncu ve yoga eğitmenliği yapmaktadır.

Yağmur Ünal: Yapımcı ve oyuncu olarak kariyerine devam etmektedir.

