Kanseri yenen Cansever'den radikal karar! "Bundan sonra çok farklı yaşayacağım"
Bir süre önce lösemi teşhisi konulan Cansever, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda kanseri yendiğini duyurarak sevenlerinin için rahatlatmıştı. Sağlığına kavuşan ünlü isim, hayatıyla ilgili aldığı radikal kararı, takipçileriyle paylaştı.
'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettiriyor.
Bir süredir hayatını Almanya'da sürdüren sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini açıklayan sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü.
SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ
Cansever yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak.
Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum."
ZORLU MÜCADELESİ SON BULDU!
Kanser savaşında sevenlerinden sık sık dua isteyen şarkıcı Cansever, geçtiğimiz günlerde beklenen müjdeli haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmıştı.