İbrahim Tatlıses affetmedi! Survivor Dilan Çıtak’a suç duyurusu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasında yaşanan gerilim, uzun süredir magazin gündemindeki yerini koruyor.
"ABİM VAR BENİM"
Daha önceki paylaşımında, "Sizin saç telinize kıyamayan insanlar olsun hayatınızda… Benim babam karnım ağrıdığında sabaha kadar başımda beklerdi" ifadelerini kullanan Çıtak, bu sözleriyle sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.
Ayrıca, babasıyla görüşmeyen ve mahkemelik olan ağabeyi Ahmet Tatlıses ile bir araya geldiği anları "Abim var benim" notuyla paylaşması, sosyal medya kullanıcıları arasında "İbrahim Tatlıses'e gönderme mi?" şeklinde yorumlanmıştı.
KUMANDA OLAYI YENİDEN GÜNDEMDE
"Neler Oluyor Hayatta" programında, baba–kız arasında geçmişte yaşanan bir olayın yeni detayları paylaşıldı. Babası Tatlıses'le yaşadığı bir gerginlikte sinirlerine hakim olamayarak kumanda fırlatan Çıtak'a kötü haber geldi.
Mahkeme, atılan kumandayı "silah" saydı. Daha önce şikayetçi olduktan sonra şikayetini geri çeken ünlü türkücü, kızı hakkında yeni bir şikayette bulundu.
Şimdilerde Survivor'da mücadele eden Çıtak'ın bu gelişmeye nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.
"BİRİLERİ YÜZÜNDEN HAK ETTİĞİM YERLERE GELEMEDİM
Öte yandan Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde, babası İbrahim Tatlıses'i ima ederek çarpıcı açıklamada bulunmuştu.
Çıtak, "İnsanlar sanıyor ki benim arkamda biri var ve ben hep o birinin sayesinde bir yere geldim. Şunun farkında değiller. Tam tersi; o birileri yüzünden aslında hak ettiğim, olmam gereken yere gelemedim" ifadelerini kullanmıştı.
Sözlerinin devamında müzik dünyasında yaşadığı mücadeleye dikkat çeken Çıtak, "Diğer şarkıcılar olmadıkları bir kimlikten kurtulmaya çalışmıyor. Ben bunun için savaşıyorum. Dilan Çıtak'a bence çok haksızlık yapıldı" diyerek babası ve kardeşlerine göndermede bulunmuştu.