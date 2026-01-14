İbrahim Tatlıses affetmedi! Survivor Dilan Çıtak’a suç duyurusu

Kaynak: Sosyal medya

"ABİM VAR BENİM"

Daha önceki paylaşımında, "Sizin saç telinize kıyamayan insanlar olsun hayatınızda… Benim babam karnım ağrıdığında sabaha kadar başımda beklerdi" ifadelerini kullanan Çıtak, bu sözleriyle sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.

Ayrıca, babasıyla görüşmeyen ve mahkemelik olan ağabeyi Ahmet Tatlıses ile bir araya geldiği anları "Abim var benim" notuyla paylaşması, sosyal medya kullanıcıları arasında "İbrahim Tatlıses'e gönderme mi?" şeklinde yorumlanmıştı.

Kaynak: Sosyal medya