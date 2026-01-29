Hayal Köseoğlu'ndan oyunculuk sektörüne pankartlı isyan!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medyada yaptığı dikkat çekici paylaşımla gündeme geldi. Paylaşımıyla hem oyunculuğa olan tutkusunu hem de sektöre yönelik çağrısını açıkça ortaya koyan Köseoğlu’nun bu çıkışı, meslektaşlarından da destek gördü.
Bir süredir meslektaşı Nezir Çınarlı ile birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
Yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Köseoğlu, mesleğine dair yaşadığı özlemi sıra dışı bir yöntemle dile getirdi.
"BENİ BAĞIMSIZDA DA OYNATIN"
Elindeki pankartla kamera karşısına geçen oyuncu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza'm var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!"