Halit Ergenç'ten yatırım hamlesi: Türk lezzeti Londra'da rekor kırdı!

Türkiye’de elde ettikleri kazançları Avrupa’da değerlendiren ünlü isimlerin sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Halit Ergenç’in de yatırımcıları arasında bulunduğu ünlü börek markası, Londra'da ikinci şubesini açtı. Yoğun ilgiyle karşılaşan marka yaklaşık 2 ton börek satışı yaptı.

Son dönemde Türkiye'de kazandıklarını yurt dışında değerlendiren ünlü isimlerin sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Oyuncular projeler için Türkiye'ye gelirken, elde ettikleri gelirleri ise Avrupa'da yatırıma dönüştürmeyi tercih ediyor.

Kaynak: Sosyal medya TÜRK BÖREĞİNİ LONDRA'YA TAŞIDI "Muhteşem Yüzyıl", "Binbir Gece" ve "Kral Kaybederse" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncu Halit Ergenç, iş insanı İzzet Hızlı ile birlikte Türkiye'nin sevilen börek markalarından birini İngiltere'ye taşıdı. Marka, 2025 yılında Londra'nın Chiswick bölgesinde açtığı ilk şubenin ardından, Fitzrovia'daki ikinci şubesiyle büyümesini sürdürdü.