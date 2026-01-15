CANLI YAYIN

Halit Ergenç'ten yatırım hamlesi: Türk lezzeti Londra'da rekor kırdı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Halit Ergenç'ten yatırım hamlesi: Türk lezzeti Londra'da rekor kırdı!

Türkiye’de elde ettikleri kazançları Avrupa’da değerlendiren ünlü isimlerin sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Halit Ergenç’in de yatırımcıları arasında bulunduğu ünlü börek markası, Londra'da ikinci şubesini açtı. Yoğun ilgiyle karşılaşan marka yaklaşık 2 ton börek satışı yaptı.

Son dönemde Türkiye'de kazandıklarını yurt dışında değerlendiren ünlü isimlerin sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Oyuncular projeler için Türkiye'ye gelirken, elde ettikleri gelirleri ise Avrupa'da yatırıma dönüştürmeyi tercih ediyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

TÜRK BÖREĞİNİ LONDRA'YA TAŞIDI

"Muhteşem Yüzyıl", "Binbir Gece" ve "Kral Kaybederse" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncu Halit Ergenç, iş insanı İzzet Hızlı ile birlikte Türkiye'nin sevilen börek markalarından birini İngiltere'ye taşıdı.

Marka, 2025 yılında Londra'nın Chiswick bölgesinde açtığı ilk şubenin ardından, Fitzrovia'daki ikinci şubesiyle büyümesini sürdürdü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

2 TON SATIŞ YAPTI

Türk mutfağının lezzetlerini Londra sokaklarına taşıyan börekçi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Açıldığı günden bu yana her iki şubede toplam 2 ton börek satışı gerçekleştirilmesi, markanın İngiltere'de yakaladığı başarıyı gözler önüne serdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Edinilen bilgilere göre marka, şubat ayında üçüncü şubesini açmaya hazırlanıyor. 2026 yılı itibarıyla ise Londra'da dört şubeye ulaşmak hedefleniyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Börekçinin Birleşik Krallık'taki resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; yeni şubeler için Notting Hill, Angel ve Richmond bölgeleri planlama aşamasında bulunuyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Türk mutfağının Londra'daki yükselişi sürerken, yatırımcı ünlülerin rotasını Avrupa'ya çevirmesi de dikkat çekiyor.

#Halit Ergenç #Londra #börekçi
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın