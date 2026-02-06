Hakan Taşıyan'ın son durumunu abisi açıkladı! Başkan Erdoğan süreci yakından takip ediyor

Kaynak: Sabah

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAKİBİ BİZE MORAL OLDU"

Abi Taşıyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hakan'ın genel sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Her gün onlarca kişi ziyarete geliyor ama mikrop kapmaması için kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Hakan'ı ayakta tutan şey, sevenlerinden ve hayranlarından gelen binlerce mesaj, iyi dilek ve dua oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da süreci yakından takip etmesi, doktorlarımızın ilgisi ve desteği de bizim için moral oldu. Allah herkesten razı olsun."

Hakan Taşıyan Başkan Erdoğan ile bir araya gelmişti

ESENBOĞA'DA KARŞILAMA YAPTI

Başkan Erdoğan, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını vermişti.

Taşıyan, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti. Taşıyan, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte bir seyahat dönüşü Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılamaya gitmişti. O esnada bir araya gelen ikili, uzun süre sohbet etmişti.