Hakan Taşıyan'ın son durumunu abisi açıkladı! Başkan Erdoğan süreci yakından takip ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Hakan Taşıyan'ın son durumunu abisi açıkladı! Başkan Erdoğan süreci yakından takip ediyor

Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Hakan Taşıyan’dan sevindirici haberler geldi. Gün geçtikçe sağlık durumu daha da iyiye giden Taşıyan’ın ağabeyi Fikret Taşıyan, "Morali yüksek, yakın zamanda taburcu olmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın sürece gösterdiği ilgi ise aileye büyük moral kaynağı oldu.

Arabesk müziğin efsane ismi Hakan Taşıyan'ın tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Ünlü sanatçının sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Abisi Fikret Taşıyan, kardeşinin son sağlık durumunu anlattı: "Hakan iyiye gidiyor, keyfi yerine geliyor, yakında taburcu olmayı bekliyoruz"

10 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYOR

Kalp krizi şüphesiyle hastaneye giden sanatçının, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini öğrendim. Hastanede bir araya geldiğim abisi Fikret Taşıyan, "Biz hastaneye kalp krizi şüphesiyle geldik ancak rahatsızlığın kalpten ziyade, böbrek nakli sonrası böbreğin hareketlerinden kaynaklanan bir durum olduğu belirlendi. Bu nedenle nakli gerçekleştiren hastaneye geçip Hakan'ın tanıdığı doktorların gözetimine geçtik."

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAKİBİ BİZE MORAL OLDU"

Abi Taşıyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hakan'ın genel sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Her gün onlarca kişi ziyarete geliyor ama mikrop kapmaması için kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Hakan'ı ayakta tutan şey, sevenlerinden ve hayranlarından gelen binlerce mesaj, iyi dilek ve dua oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da süreci yakından takip etmesi, doktorlarımızın ilgisi ve desteği de bizim için moral oldu. Allah herkesten razı olsun."

Hakan Taşıyan Başkan Erdoğan ile bir araya gelmiştiHakan Taşıyan Başkan Erdoğan ile bir araya gelmişti

ESENBOĞA'DA KARŞILAMA YAPTI

Başkan Erdoğan, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını vermişti.

Taşıyan, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti. Taşıyan, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte bir seyahat dönüşü Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılamaya gitmişti. O esnada bir araya gelen ikili, uzun süre sohbet etmişti.

