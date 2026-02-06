Hakan Taşıyan'ın son durumunu abisi açıkladı! Başkan Erdoğan süreci yakından takip ediyor
Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Hakan Taşıyan’dan sevindirici haberler geldi. Gün geçtikçe sağlık durumu daha da iyiye giden Taşıyan’ın ağabeyi Fikret Taşıyan, "Morali yüksek, yakın zamanda taburcu olmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın sürece gösterdiği ilgi ise aileye büyük moral kaynağı oldu.
Arabesk müziğin efsane ismi Hakan Taşıyan'ın tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Ünlü sanatçının sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Abisi Fikret Taşıyan, kardeşinin son sağlık durumunu anlattı: "Hakan iyiye gidiyor, keyfi yerine geliyor, yakında taburcu olmayı bekliyoruz"
10 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYOR
Kalp krizi şüphesiyle hastaneye giden sanatçının, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini öğrendim. Hastanede bir araya geldiğim abisi Fikret Taşıyan, "Biz hastaneye kalp krizi şüphesiyle geldik ancak rahatsızlığın kalpten ziyade, böbrek nakli sonrası böbreğin hareketlerinden kaynaklanan bir durum olduğu belirlendi. Bu nedenle nakli gerçekleştiren hastaneye geçip Hakan'ın tanıdığı doktorların gözetimine geçtik."