Kalp krizi geçiren Hakan Taşıyan'ın durumu kritik! Başkan Erdoğan'dan talimat

Türk arabesk müziğinin güçlü sesi Hakan Taşıyan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara’da hastaneye kaldırıldı. Taşıyan’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, durumu öğrenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz aylarda Esenboğa Havalimanı’nda sohbet ettiği sanatçıya her türlü desteğin sağlanması için talimat verdiği öğrenildi.

Arabesk müziğin en büyük seslerinden Hakan Taşıyan önceki gün kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan sanatçının durumu kritik. Doktorlar, daha önce böbrek ve karaciğer nakli olduğu için sanatçıya anjiyo yapıp yapmamak konusunda kararsız kaldı. Ardından kurul toplandı. Bu gelişmeler yaşanırken devreye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği öğrenildi.

ESENBOĞA'DA KARŞILAMA YAPTI

Sabah'ın haberine göre Başkan Erdoğan'ın, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.