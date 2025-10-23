Geleceğe Nefes kampanyası 2025’te ne zaman? Fidan bağışı ücretli mi, nasıl yapılır?

Türkiye genelinde doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakma hedefiyle yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da büyük bir katılımla devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kampanya, her ilde binlerce fidanın toprakla buluşturulmasını amaçlıyor.
MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ'NDE YEŞİL VATAN SEFERBERLİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği", 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilecek. Bu yılki hedef, Türkiye'nin dört bir yanında 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulması. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de fidan sahiplenerek kampanyaya destek verirken, vatandaşlara "yeşil bir gelecek için" seferberliğe katılma çağrısında bulundu.
FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar, gelecegenefes.gov.tr adresi üzerinden diledikleri ilde fidan bağışında bulunabiliyor. Site üzerinde yer alan "Bağışlar" sekmesinden bağış türü seçildikten sonra gerekli bilgiler doldurularak işlem tamamlanıyor. Bağış işlemleri kredi veya banka kartı ile gerçekleştirilebiliyor; sanal kart zorunluluğu bulunmuyor.
Bağış yapan herkes, seçtiği ilde fidanlarının dikildiğini sistem üzerinden takip edebiliyor. Ayrıca dileyenler birden fazla fidan bağışı yaparak katkısını artırabiliyor.
FİDAN BAĞIŞI ÜCRETİ NE KADAR?
2025 yılı için belirlenen fidan bağış ücreti 70 Türk Lirası. Bağışçılar, istedikleri sayıda fidanı aynı anda bağışlayabiliyor. Her fidan, bağış formunda seçilen ilde toprakla buluşturuluyor ve dikim süreci Orman Genel Müdürlüğü tarafından takip ediliyor.
TÜRKİYE'NİN UMUDU TOPRAKLA BULUŞUYOR
"Geleceğe Nefes" kampanyası, sadece bir ağaçlandırma projesi değil; aynı zamanda toplumsal bir çevre bilinci hareketi haline geldi. 11 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinliklerle birlikte milyonlarca fidan Türkiye'nin dört bir yanında toprağa dikilecek. Böylece, ülke genelinde hem iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanacak hem de yeşil alanların korunması konusunda farkındalık oluşturulacak.