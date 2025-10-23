Geleceğe Nefes kampanyası 2025’te ne zaman? Fidan bağışı ücretli mi, nasıl yapılır?

2025 yılı için belirlenen fidan bağış ücreti 70 Türk Lirası. Bağışçılar, istedikleri sayıda fidanı aynı anda bağışlayabiliyor. Her fidan, bağış formunda seçilen ilde toprakla buluşturuluyor ve dikim süreci Orman Genel Müdürlüğü tarafından takip ediliyor.

A Haber Foto Arşiv

TÜRKİYE'NİN UMUDU TOPRAKLA BULUŞUYOR

"Geleceğe Nefes" kampanyası, sadece bir ağaçlandırma projesi değil; aynı zamanda toplumsal bir çevre bilinci hareketi haline geldi. 11 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinliklerle birlikte milyonlarca fidan Türkiye'nin dört bir yanında toprağa dikilecek. Böylece, ülke genelinde hem iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanacak hem de yeşil alanların korunması konusunda farkındalık oluşturulacak.