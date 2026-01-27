Geçmişe gitti! Sibel Can'dan oğlu Engincan'a nostaljik kutlama
Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural’ın evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural, 33 yaşına girdi. Geçtğimiz aylarda ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Engincan'ın doğum günü, ailesi tarafından sosyal medyada paylaşılan duygusal mesajlarla kutlandı.
1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile evli kalan Sibel Can'ın bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki çocuğu bulunuyor.
Ünlü sanatçının oğlu Engincan Ural, eşi Merve Kaya ile birlikte geçtiğimiz günlerde ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Çift, kızlarına Lina adını vererek bu özel anı sevdikleriyle paylaşmıştı. Babaanne olmanın sevincini yaşayan Sibel Can, bu kez 33 yaşına giren oğlu Engincan Ural'ın doğum gününü kutladı.