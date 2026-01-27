CANLI YAYIN

Geçmişe gitti! Sibel Can'dan oğlu Engincan'a nostaljik kutlama

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural’ın evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural, 33 yaşına girdi. Geçtğimiz aylarda ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Engincan'ın doğum günü, ailesi tarafından sosyal medyada paylaşılan duygusal mesajlarla kutlandı.

1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile evli kalan Sibel Can'ın bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü sanatçının oğlu Engincan Ural, eşi Merve Kaya ile birlikte geçtiğimiz günlerde ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çift, kızlarına Lina adını vererek bu özel anı sevdikleriyle paylaşmıştı. Babaanne olmanın sevincini yaşayan Sibel Can, bu kez 33 yaşına giren oğlu Engincan Ural'ın doğum gününü kutladı.

Sibel Can'ın son paylaşımı / InstagramSibel Can'ın son paylaşımı / Instagram

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Ünlü sanatçı, kendisinin gençlik, oğlunun ise bebeklik halinin yer aldığı nostaljik fotoğrafa; ''Benim canım oğlum iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum'' notunu düştü.

Hakan Ural'dan oğluna duygusal kutlama / InstagramHakan Ural'dan oğluna duygusal kutlama / Instagram

"CANIM OĞLUM İYİ Kİ DOĞDUN"

Sibel Can'ın ardından baba Hakan Ural da oğlunun doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. Ural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oğluyla birlikte çekilmiş bir kareye, "Canım oğlum, iyi ki doğdun" notunu düşerek duygularını dile getirdi.

Melisa Ural'dan nostaljik paylaşım / InstagramMelisa Ural'dan nostaljik paylaşım / Instagram

MELİSA'DAN NOSTALJİK KUTLAMA

Engincan Ural'ın kız kardeşi Melisa Ural da ağabeyinin yeni yaşını nostaljik paylaşımlarla kutladı. Çocukluk yıllarına ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Melisa Ural, abisine olan sevgisini takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Aile üyelerinden gelen bu samimi ve duygusal mesajlar, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

ENGİNCAN URAL KİMDİR?

Sibel Can ve Hakan Ural'ın büyük oğlu Engin Can Ural, 1991 yılında dünyaya geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra iş dünyasında yer almayı tercih eden Engin Can, magazin dünyasından uzak, sade bir yaşam sürüyor. 2023 yılında Merve Kaya ile evlenen Ural, bu evlilikten şimdi ilk çocuğuna kavuştu.

