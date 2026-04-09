Gassal 3. sezon tarihi açıklandı: Kadroya kimler dahil edildi, yeni bölümde neler olacak?

TRT’nin dijital platformu Tabii’nin dikkat çeken yapımlarından Gassal, üçüncü sezonuyla ekrana dönüyor. Yeni sezon tarihi resmi tanıtımla netleşti. Başrolde Ahmet Kural’ın yer aldığı dizide hikaye derinleşirken, karakterin iç yolculuğu yeni bir evreye giriyor.

Gassal dizisinin 3. sezonu 10 Nisan 2026'da izleyiciyle buluşuyor. Tabii platformunda yayınlanacak yeni bölümler, hem dizinin takipçilerini hem de ilk kez izleyecek kitleyi doğrudan etkiliyor. Hikaye Cuma günü itibarıyla kaldığı yerden devam ederken, ana karakterin yaşadığı gelişmeler yeni bölümlerde belirginleşiyor.

GASSAL 3. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

Dizinin üçüncü sezonuna ilişkin yayın tarihi resmi tanıtımla duyuruldu. Fragman Gassal'ın YouTube kanalı üzerinden yayımlandı. Gassal, 10 Nisan'dan itibaren yeni bölümleriyle platformda yer alacak.

GASSAL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gassal dizisi, otuzlu yaşlarında yaşayan ve mesleği gereği ölülerle temas halinde olan Baki'nin hikayesini merkeze alır. Toplumdan uzak, kendi içine kapanık bir yaşam süren Baki'nin dengesi, ölüm gerçeğiyle doğrudan yüzleşmesiyle sarsılır. Bu karşılaşma ile zihnine rahatsız edici bir soru takılır. Öldükten sonra naaşını kim yıkayacaktır? Bu sorgulama, karakterin hayatında beklenmedik ve yer yer mizah içeren olayların başlangıcını oluşturur.

Gassal'ın yeni sezonunda kadroda yeni isimler yer aldı.

YENİ SEZONDA KADRODA KİMLER YER ALDI?

"Gassal" dizisinin başrollerinde Ahmet Kural ve Hande Soral yer alıyor. Kadroda ayrıca Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural, Mehmet Güzel, Mete Akı, Ali Yağız Ata Dinçer, Afra Zeynep Taşkın, Meriç Özkaya, Begüm Öner, Safa Tabur, Dilara Ozbalçık, Tuğba Dadaş gibi başarılı isimler bulunuyor.