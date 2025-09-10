FED faiz kararı açıklandı mı, faiz indirimi gelecek mi? 2025 Eylül ayı ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Küresel finans piyasalarının odağında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında açıklayacağı faiz kararı bulunuyor. Temmuz ayında faiz oranlarını sabit tutan Fed'in bu kez izleyeceği politika, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomik veriler ve enflasyon göstergeleri mercek altına alınırken, piyasalar kritik toplantıya hazırlanıyor.
Peki 2025 Eylül Fed toplantısında faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde?
TEMMUZ 2025 FED KARARI: FAİZLER SABİT KALDI
ABD Merkez Bankası, Temmuz 2025 toplantısında faiz oranlarını %4,25 - %4,50 aralığında sabit tuttu. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), piyasa beklentileri doğrultusunda herhangi bir değişikliğe gitmedi.
Geçtiğimiz yılın son aylarında 25'er baz puanlık indirimler yapan Fed, 2024 Eylül'ünde ise 50 baz puanlık daha güçlü bir adım atmıştı. Ancak 2025 yılı başından itibaren tüm toplantılarda faiz oranları sabit kaldı ve piyasalar Eylül kararına odaklandı.
EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed, 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantının ardından merakla beklenen faiz kararını duyuracak. Açıklamanın 17 Eylül günü saat 21.00'de yapılması planlanıyor.
Uzmanlar, toplantıda atılacak adımın piyasaların yönünü belirleyeceğini vurguluyor. Faiz oranlarındaki değişiklik veya sabit bırakma kararı, yatırımcıların kısa ve orta vadeli stratejilerini şekillendirecek.
FAİZ İNDİRİMİ KAPIDA MI?
Piyasalarda, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitmesi neredeyse kesin olarak değerlendiriliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasında zayıflamanın belirginleştiğini ve tarifeler kaynaklı kalıcı bir enflasyon baskısı olmadığını belirterek, faiz indirimlerinin yakın olduğunu ifade etti.
Haziran ayına ilişkin açıklanan ekonomik verilere göre fabrika siparişleri yüzde 4,8 düşerken, küresel ticaretteki belirsizlikler de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alıp yüksek karla yeniden piyasaya sürdüğünü belirterek, ülkeye uygulanan tarifelerin artırılacağını duyurdu. Öte yandan İsviçre hükümeti, ABD'nin kaygılarını dikkate aldıklarını ve mevcut tarife baskısını hafifletmek için avantajlı bir teklif sunmaya hazır olduklarını açıkladı.
PİYASALAR BEKLEMEDE
Yatırımcılar ve ekonomistler, Fed'in Eylül toplantısında alacağı kararın küresel piyasalar üzerindeki etkilerini dikkatle izliyor. Faiz indirimi ihtimali, özellikle döviz ve hisse piyasalarında volatilite yaratabilir.
Fed'in açıklayacağı karar, ekonomik büyüme, enflasyon ve iş gücü piyasası verileriyle birlikte değerlendirilecek ve 17 Eylül akşamı netleşecek.