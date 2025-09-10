FED faiz kararı açıklandı mı, faiz indirimi gelecek mi? 2025 Eylül ayı ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

A Haber Foto Arşiv

FAİZ İNDİRİMİ KAPIDA MI?

Piyasalarda, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitmesi neredeyse kesin olarak değerlendiriliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasında zayıflamanın belirginleştiğini ve tarifeler kaynaklı kalıcı bir enflasyon baskısı olmadığını belirterek, faiz indirimlerinin yakın olduğunu ifade etti.

Haziran ayına ilişkin açıklanan ekonomik verilere göre fabrika siparişleri yüzde 4,8 düşerken, küresel ticaretteki belirsizlikler de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alıp yüksek karla yeniden piyasaya sürdüğünü belirterek, ülkeye uygulanan tarifelerin artırılacağını duyurdu. Öte yandan İsviçre hükümeti, ABD'nin kaygılarını dikkate aldıklarını ve mevcut tarife baskısını hafifletmek için avantajlı bir teklif sunmaya hazır olduklarını açıkladı.