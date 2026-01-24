CANLI YAYIN

Fatih Ürek’in son durumu nasıl? Açıklama avukatından geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin net bilgi bekleyen hayranları, “Son durumu nasıl?” sorusuna yanıt ararken açıklama bu kez avukatından geldi.

59 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından kalbi yeniden çalıştırılan Ürek'e stent takıldığı ve kalple ilgili sorunun kontrol altına alındığı açıklanmıştı.

AYLARDIR DOĞUM BAKIMDA!

Ancak uzun süren CPR sürecinde beynine yeterli oksijen gidip gitmediğinin net olarak bilinmemesi nedeniyle doktorlar tarafından uyutulmasına karar verilmişti. Başlangıçta birkaç gün sürmesi öngörülen bu süreç, yaklaşık üç ayı buldu.

O tarihten bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden sanatçıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda asılsız iddia ortaya atıldı.

Söz konusu iddialar, Fatih Ürek'in menajeri tarafından daha önce defalarca yalanlanırken, ünlü şarkıcının son sağlık durumuna ilişkin açıklama bu kez avukatı Berrin Ayata'dan geldi.

"SÜREÇ KISMİ OLUMLU"

Ayata, sürecin hekimler tarafından titizlikle takip edildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçirdiği talihsiz kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek için tüm tıbbi prosedürler eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Süreç kısmi olarak olumlu yönde ilerlemektedir. Manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz"

Hastaneden gelen bilgilerde tüm tıbbi prosedürlerin eksiksiz uygulandığı belirtilirken, sanatçının durumunun "kısmi olarak olumlu" yönde seyrettiği kamuoyuna duyurulmuş oldu.

