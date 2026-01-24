Fatih Ürek’in son durumu nasıl? Açıklama avukatından geldi

59 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek , evinde geçirdiği kalp krizi sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından kalbi yeniden çalıştırılan Ürek'e stent takıldığı ve kalple ilgili sorunun kontrol altına alındığı açıklanmıştı.

AYLARDIR DOĞUM BAKIMDA!

Ancak uzun süren CPR sürecinde beynine yeterli oksijen gidip gitmediğinin net olarak bilinmemesi nedeniyle doktorlar tarafından uyutulmasına karar verilmişti. Başlangıçta birkaç gün sürmesi öngörülen bu süreç, yaklaşık üç ayı buldu.

