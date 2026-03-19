"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan Enes Batur, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Fenomen isim, şimdilerde YouTube'a geri dönüşü sonrası kazancıyla konuşuluyor.

Kısa sürede 10 milyon izlenme barajına dayanan video, sadece izlenme sayılarıyla değil, ortaya atılan dudak uçuklatan kazanç iddialarıyla da konuşulmaya başlandı.

Paylaşılan iddialara göre ünlü fenomenin kazanç tablosu şu şekilde yansıtıldı:

Videonun yakaladığı devasa etkileşimin ardından bazı sosyal medya platformlarında Batur'un sadece 24 saat içinde 6 milyon TL kazandığını iddia etti.

"ETRAFTA BÜYÜK YALAN DOLAŞIYOR"

Hakkında çıkan rakamların gerçeği yansıtmadığını belirten Enes Batur, konuya ilişkin net bir açıklama yaptı. İddiaları sert bir dille yalanlayan Batur, "Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor" diyerek kazancıyla ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu.

Özellikle bağış iddialarına değinen ünlü YouTuber, "Teşekkür ederim düşünüp bağış yapanlara ama ben zaten öyle bir şey istemedim" dedi.

REKOR ABONE ARTIŞI

Maddi kazanç tartışmalarının gölgesinde kalan asıl başarı ise kanalın büyüme hızı oldu. Batur, son videosunun ardından kanalına 800 bin yeni abonenin katıldığını duyurdu.