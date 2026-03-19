Enes Batur’dan 6 milyon TL iddiasına yanıt! Gerçek kazancını ilk kez açıkladı
Uzun süren sessizliğin ardından YouTube’a geri dönen fenomen Enes Batur, paylaştığı video ile kısa sürede milyonlara ulaştı. Video sonrası ortaya atılan "24 saatte 6 milyon TL kazandı" iddiası ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu iddialara sessiz kalmayan Batur, kazancıyla ilgili merak edilen gerçeği açıkladı.
"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan Enes Batur, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Fenomen isim, şimdilerde YouTube'a geri dönüşü sonrası kazancıyla konuşuluyor.
KISA SÜREDE 10 MİLYON İZLENME
YouTube dünyasına verdiği aranın ardından "Hayattayım" başlıklı videosuyla geri dönen Enes Batur, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Kısa sürede 10 milyon izlenme barajına dayanan video, sadece izlenme sayılarıyla değil, ortaya atılan dudak uçuklatan kazanç iddialarıyla da konuşulmaya başlandı.
GERÇEKTE OLAN
Videonun yakaladığı devasa etkileşimin ardından bazı sosyal medya platformlarında Batur'un sadece 24 saat içinde 6 milyon TL kazandığını iddia etti.
Paylaşılan iddialara göre ünlü fenomenin kazanç tablosu şu şekilde yansıtıldı:
İzlenme Geliri: 2 Milyon TL
Bağışlar: 1,5 Milyon TL
Sponsorluklar: 2,5 Milyon TL
Toplam Tahmini Kazanç: 6 Milyon TL
"ETRAFTA BÜYÜK YALAN DOLAŞIYOR"
Hakkında çıkan rakamların gerçeği yansıtmadığını belirten Enes Batur, konuya ilişkin net bir açıklama yaptı. İddiaları sert bir dille yalanlayan Batur, "Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor" diyerek kazancıyla ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu.
Özellikle bağış iddialarına değinen ünlü YouTuber, "Teşekkür ederim düşünüp bağış yapanlara ama ben zaten öyle bir şey istemedim" dedi.
REKOR ABONE ARTIŞI
Maddi kazanç tartışmalarının gölgesinde kalan asıl başarı ise kanalın büyüme hızı oldu. Batur, son videosunun ardından kanalına 800 bin yeni abonenin katıldığını duyurdu.
