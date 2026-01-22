Ege Kökenli bir kez daha yasa boğuldu: Dedesini kaybetti
Geçtiğimiz yıl hamileliği sırasında yaşadığı komplikasyon nedeniyle bebeğini kaybeden başarılı oyuncu Ege Kökenli, bu kez dedesinin vefatıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi birçok başarılı projede rol alan Ege Kökenli, özel hayatında yaşadığı acıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.
Geçtiğimiz yıl ilk kez anne olacağını duyuran Kökenli, hamileliğinin 22. haftasında ise bebeğini kaybettiği açıklamıştı.
''KIZIMIZI KUCAĞIMIZA ALAMADIK''
Kökenli, üzücü mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:
''Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz.''