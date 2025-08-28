Haberler Liste Haberleri EBA ne zaman açılacak? EBA'da planlı çalışma hangi tarihte sona erecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA), 2025-2026 eğitim-öğretim yılına hazırlık kapsamında planlı bakım ve güncelleme çalışmalarına alındı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli sisteme erişim sağlayamazken, bakım sürecinin ne zaman tamamlanacağı ve platforma eklenecek yeniliklerin neler olacağı merak ediliyor. Peki EBA erişime ne zaman açılacak?

28.08.2025
Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA), planlı bakım çalışmaları nedeniyle geçici olarak erişime kapatıldı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala sistemin ne zaman açılacağını merak ediyor.

EBA Ne Zaman Açılacak?

Edinilen bilgilere göre bakım sürecinin 2025 Ağustos ayının sonuna doğru tamamlanması bekleniyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da, MEB'in önceki yıllardaki uygulamaları göz önüne alındığında sistemin en geç 1 Eylül 2025 Pazartesi günü erişime açılacağı öngörülüyor.

Bu tarih okulların uyum haftası öncesi büyük önem taşıyor çünkü sınıf atlatma, şube güncellemeleri ve e-kurs kayıtları gibi kritik işlemler EBA üzerinden yürütülecek.

Planlı Bakım Neden Yapılıyor?

EBA'da gerçekleştirilen planlı bakım çalışmaları, tamamen önceden belirlenen teknik ihtiyaçlara dayanıyor. Bu kapsamda:

-Veri tabanının optimize edilmesi

-Yazılım altyapısının güncellenmesi

-Güvenlik protokollerinin yenilenmesi

-Yeni eğitim içeriklerinin entegrasyonu

gibi adımlar atılıyor. Amaç, hem sistemin performansını artırmak hem de yeni dönemde kullanıcıların daha güvenli ve hızlı bir deneyim yaşamasını sağlamak.

