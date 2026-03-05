Düğün baharda! Tolga Güleç ile Öykü Cengiz'den müjdeli haber

Geçtiğimiz temmuz ayında nişanlanan Tolga Güleç ile Öykü Cengiz çiftinden güzel haber geldi. Nişanlandıkları günden bu yana mutlulukları gözlerinden okunan ikili, haziranda nikah masasına oturacak.

"Poyraz Karayel", "Fazilet Hanım ve Kızları" ve "Masumiyet" gibi unutulmaz dizilerdeki başarılı performansıyla tanıdığımız sevilen oyuncu Tolga Güleç, bir süredir beraber olduğu spiker Öykü Cengiz ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor.

İLK ADIMI TEMMUZ AYINDA ATTILAR Hatırlanacağı üzere çift, geçtiğimiz Temmuz ayında Bodrum'un sakin ve huzurlu atmosferinde, yalnızca aile yakınlarının katıldığı oldukça sade bir törenle nişanlanarak evlilik yolundaki ilk ciddi adımı atmıştı. Fotoğraf: Instagram

Gözlerden uzak, samimi bir kutlamayı tercih eden ikilinin mutluluğu, hayranları tarafından da büyük ilgiyle karşılanmıştı.