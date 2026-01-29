Dilan Çıtak'tan "ABD'ye yerleşti" iddialarına yanıt! Türkiye'ye döneceği tarihi açıkladı!

Survivor 2026 macerası kısa süren Dilan Çıtak Tatlıses'in Dominik'ten sonra Türkiye yerine Miami'ye gitmesi "ABD'ye yerleşti" iddialarını güçlendirmişti. Hakkındaki söylentilere Instagram üzerinden yanıt veren ünlü şarkıcı, hem kalış sebebini açıkladı hem de dönüş tarihini paylaştı.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler kadrosunda yer alan ve 17 günün sonunda adaya veda eden Dilan Çıtak, elendikten sonra direkt olarak Türkiye'ye dönmedi.

Kaynak: Sosyal medya SURVİVOR SONRASI NEDEN MİAMİ'YE GİTTİ? Dominik ile Miami arasındaki mesafenin kısa olmasını değerlendiren şarkıcı, "2 gün tatil yaparım diye geldim" diyerek kalış sürecinin nasıl uzadığını anlattı.