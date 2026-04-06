Dereceler sıfıra iniyor: Bahar kışa geri dönüyor! Çarşamba sert geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya kıyıları dışında kalan alanlar başta olmak üzere Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT

Özellikle sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Görüş mesafesinde düşüşe neden olabilecek bu durumun, ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Yeni haftayla birlikte bahar havası yerini soğuk ve yağışlı sisteme bırakıyor. (Fotoğraf: İHA)

DOĞU'DA ÇIĞ RİSKİ SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi devam ediyor. Yetkililer, bu bölgelerde bulunan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.