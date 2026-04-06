CANLI YAYIN

Dereceler sıfıra iniyor: Bahar kışa geri dönüyor! Çarşamba sert geçecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye, güneşli günlerin tadını çıkarırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) tadımızı kaçıracak o haber geldi. Hafta başında mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta ortasından itibaren sert bir düşüşe geçiyor. Balkanlar üzerinden süzülüp gelen yeni bir soğuk hava dalgası, "Bahar geldi" diyenlere kışı yeniden hatırlatmaya hazırlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya kıyıları dışında kalan alanlar başta olmak üzere Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT

Özellikle sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Görüş mesafesinde düşüşe neden olabilecek bu durumun, ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Yeni haftayla birlikte bahar havası yerini soğuk ve yağışlı sisteme bırakıyor. (Fotoğraf: İHA)

DOĞU'DA ÇIĞ RİSKİ SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi devam ediyor. Yetkililer, bu bölgelerde bulunan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

SICAKLIKLAR NORMALLERDE, RÜZGAR HAFİF

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

YENİ HAFTADA SERT SOĞUMA GELİYOR

Yeni haftayla birlikte bahar havası yerini yeniden soğuk ve yağışlı sisteme bırakıyor. Meteoroloji'nin uzun vadeli tahminlerine göre, hafta başında mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren belirgin şekilde düşecek.

Haftalık hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

YAĞIŞLAR YURT GENELİNDE YAYILACAK

Haftanın ilk iki gününde batı bölgelerde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken; Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'da yerel sağanaklar görülecek. İstanbul ve İzmir'de sıcaklıkların 17-21 derece aralığında olması öngörülüyor.

Ancak çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini gösterecek. Sıcaklıkların 4 ila 8 derece arasında düşmesi beklenirken, yağışlar da Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir alana yayılacak.

İÇ KESİMLERDE KIŞ KOŞULLARI GERİ DÖNÜYOR

Soğuk hava dalgasının en yoğun hissedileceği günler perşembe ve cuma olacak. Başkent Ankara'da hafta başında 16 derece civarında olan sıcaklıkların, perşembe günü gündüz 9 dereceye, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kış koşullarının yeniden etkili olması bekleniyor.

İç kesimlerde hafta ortasından itibaren kış şartlarının yeniden hissedilmesi bekleniyor. (Fotoğraf: AA)

KIYILARDA SAĞANAK, DOĞU'DA ÇIĞ ALARMI

Batı ve güney kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, Doğu Anadolu'nun eğimli ve kar örtüsü bulunan bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Bu risk, meteorolojik haritalarda da dikkat çeken uyarılar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak sağlık sorunları, ulaşımda aksamalar ve tarımsal faaliyetlerde don riski yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların güncel hava tahminlerini yakından takip etmeleri isteniyor.

6 Nisan Türkiye geneli hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

🌤️ BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

BölgeİlSıcaklıkHava Durumu
MarmaraÇanakkale19°CParçalı ve az bulutlu
Edirne20°CParçalı ve az bulutlu
İstanbul16°CParçalı ve az bulutlu
Kırklareli19°CParçalı ve az bulutlu
EgeAfyonkarahisar15°CParçalı ve çok bulutlu
İzmir19°CParçalı ve çok bulutlu
Manisa20°CParçalı ve çok bulutlu
Muğla18°CÖğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AkdenizAdana20°CÖğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya19°Cİç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay18°CÖğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mersin18°CAkşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç AnadoluAnkara16°CParçalı ve çok bulutlu
Çankırı17°CParçalı ve çok bulutlu
Eskişehir18°CParçalı ve çok bulutlu
Konya15°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlı
Batı KaradenizBolu17°CParçalı bulutlu
Düzce18°CParçalı bulutlu
Kastamonu16°CParçalı bulutlu
Zonguldak14°CParçalı bulutlu
Orta ve Doğu KaradenizAmasya18°CParçalı ve çok bulutlu
Artvin13°CSabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
Samsun16°CParçalı ve çok bulutlu
Trabzon14°CSabah saatlerinde yağmurlu
Doğu AnadoluErzurum9°CParçalı ve çok bulutlu
Kars9°CParçalı ve çok bulutlu
Malatya15°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlı
Van10°CParçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır17°CÖğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
Gaziantep17°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlı
Siirt16°CÖğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
Şanlıurfa18°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlı

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın