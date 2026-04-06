Dereceler sıfıra iniyor: Bahar kışa geri dönüyor! Çarşamba sert geçecek
Türkiye, güneşli günlerin tadını çıkarırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) tadımızı kaçıracak o haber geldi. Hafta başında mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta ortasından itibaren sert bir düşüşe geçiyor. Balkanlar üzerinden süzülüp gelen yeni bir soğuk hava dalgası, "Bahar geldi" diyenlere kışı yeniden hatırlatmaya hazırlanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya kıyıları dışında kalan alanlar başta olmak üzere Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar bekleniyor.
SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT
Özellikle sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Görüş mesafesinde düşüşe neden olabilecek bu durumun, ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.
DOĞU'DA ÇIĞ RİSKİ SÜRÜYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi devam ediyor. Yetkililer, bu bölgelerde bulunan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
SICAKLIKLAR NORMALLERDE, RÜZGAR HAFİF
Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
YENİ HAFTADA SERT SOĞUMA GELİYOR
Yeni haftayla birlikte bahar havası yerini yeniden soğuk ve yağışlı sisteme bırakıyor. Meteoroloji'nin uzun vadeli tahminlerine göre, hafta başında mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren belirgin şekilde düşecek.
YAĞIŞLAR YURT GENELİNDE YAYILACAK
Haftanın ilk iki gününde batı bölgelerde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken; Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'da yerel sağanaklar görülecek. İstanbul ve İzmir'de sıcaklıkların 17-21 derece aralığında olması öngörülüyor.
Ancak çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini gösterecek. Sıcaklıkların 4 ila 8 derece arasında düşmesi beklenirken, yağışlar da Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir alana yayılacak.
İÇ KESİMLERDE KIŞ KOŞULLARI GERİ DÖNÜYOR
Soğuk hava dalgasının en yoğun hissedileceği günler perşembe ve cuma olacak. Başkent Ankara'da hafta başında 16 derece civarında olan sıcaklıkların, perşembe günü gündüz 9 dereceye, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kış koşullarının yeniden etkili olması bekleniyor.
KIYILARDA SAĞANAK, DOĞU'DA ÇIĞ ALARMI
Batı ve güney kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, Doğu Anadolu'nun eğimli ve kar örtüsü bulunan bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Bu risk, meteorolojik haritalarda da dikkat çeken uyarılar arasında yer alıyor.
Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak sağlık sorunları, ulaşımda aksamalar ve tarımsal faaliyetlerde don riski yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların güncel hava tahminlerini yakından takip etmeleri isteniyor.
🌤️ BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU
|Bölge
|İl
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Marmara
|Çanakkale
|19°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Edirne
|20°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İstanbul
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Kırklareli
|19°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Ege
|Afyonkarahisar
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İzmir
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Manisa
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Muğla
|18°C
|Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Akdeniz
|Adana
|20°C
|Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Antalya
|19°C
|İç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Hatay
|18°C
|Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Mersin
|18°C
|Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İç Anadolu
|Ankara
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Çankırı
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Eskişehir
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Konya
|15°C
|Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|Batı Karadeniz
|Bolu
|17°C
|Parçalı bulutlu
|Düzce
|18°C
|Parçalı bulutlu
|Kastamonu
|16°C
|Parçalı bulutlu
|Zonguldak
|14°C
|Parçalı bulutlu
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Amasya
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Artvin
|13°C
|Sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
|Samsun
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Trabzon
|14°C
|Sabah saatlerinde yağmurlu
|Doğu Anadolu
|Erzurum
|9°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kars
|9°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Malatya
|15°C
|Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|Van
|10°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Güneydoğu Anadolu
|Diyarbakır
|17°C
|Öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
|Gaziantep
|17°C
|Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|Siirt
|16°C
|Öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
|Şanlıurfa
|18°C
|Öğle saatlerinde sağanak yağışlı