Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı: "Milyonların önünde özür dileyecektim"

Özellikle Alper Potuk ile ilgili paylaşımları sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Bir YouTube programına konuk olan Bilic, kendisine sorulan "Yanlışlıkla attığın ve geri alamadığın bir mesaj oldu mu?" sorusu üzerine şöhretine büyük katkı sağlayan ifşa tweet'lerinden pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

YouTube'ta çektiği makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic , daha sonra futbolcuları ifşa ettiği tweet'lerle gündeme gelmiş ve kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştı.

"Futbolculara attığım her mesajdan çok pişmanım. Bir kara leke, peşimi bırakmıyor. Ama ekmeğini yedim mi, hâlâ yiyorum" diyen Danla Bilic, mesajlarını ifşa ettiği yıldız futbolcu Alper Potuk'u programına davet ettiğini, ancak olumlu yanıt alamadığını da açıkladı: "DanlaCast fikri ortaya çıktığında çağırdım. İlk konuk o olmalıydı. 'Milyonların önünde özür dileyeceğim' dedim. Belli ki özel hayatımda üzerimde 'ah' var. Helallik isteyecektim. Dur bakalım belki gelir."

Kaynak: Instagram

"SAHTE HESAPTAN TAKİPTEYİM"

İnternet bağımlısı olduğunu söyleyen Danla Bilic, "Ben telefonda yaşıyorum. TikTok'tayken aklım Instagram'da oluyor. At üstünde bile telefona bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Sahte hesapları olduğunu da dile getiren ünlü isim, bunları ne için kullandığını şöyle açıkladı:

"İnsanlarla kavga etmiyorum. Kimseye yorum filan yazmam. Benim ilgi duyduğum bir insan topluluğu var. Kim olduklarını söyleyemem ama onları takip ediyorum. Onların hayatına bu kadar hâkim olduğumu bilseler şoka girerler."