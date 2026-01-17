Haberler Liste Haberleri Ceylan'dan estetik itirafı: "Asla yaptırmıyorum"

Yıllar içindeki değişimi ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen 51 yaşındaki şarkıcı Ceylan Avcı, hakkında çıkan 'estetik yaptırdı' iddialarına net bir dille açıklık getirdi.

17.01.2026 16:25
"Küçük Ceylan" olarak tanınan şarkıcı Ceylan Avcı, yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak estetik açıklamasıyla dikkat çeken ünlü isim, samimi itiraflarıyla konuşuldu.

Ünlü sanatçı, kameraların yüzünü olduğundan daha şiş gösterdiğini ve bu nedenle estetik müdahalelere sıcak bakmadığını vurguladı.

'DOLGU ASLA YAPTIRMAM'

Ceylan, estetik yaptırdığı iddialarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten."

Geçtiğimiz günlerde Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay ile bir araya gelen Ceylan, yeni albümünde yer alan üç şarkıyı Gencebay'dan aldığını belirterek, "O benim baba yarım" demişti.

