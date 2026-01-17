Ceylan'dan estetik itirafı: "Asla yaptırmıyorum"

"Küçük Ceylan" olarak tanınan şarkıcı Ceylan Avcı, yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak estetik açıklamasıyla dikkat çeken ünlü isim, samimi itiraflarıyla konuşuldu.

Ünlü sanatçı, kameraların yüzünü olduğundan daha şiş gösterdiğini ve bu nedenle estetik müdahalelere sıcak bakmadığını vurguladı.

'DOLGU ASLA YAPTIRMAM'

Ceylan, estetik yaptırdığı iddialarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten."

Kaynak: Instagram