Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Yeni vize dönemiyle gündeme geldi

Bulgaristan’da Türklere yeni vize döneminin başlamasıyla birlikte pek çok kişi Bulgaristan’ın Avrupa Birliği üyesi olup olmadığını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde…

Türk vatandaşları için Bulgaristan'da başlatılan yeni vize dönemi sonrası, pek çok kişi Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyesi mi olup olmadığını merak etti. Bulgaristan'ın konumu özellikle seyahat planı yapanlar için gündemde.

Bulgaristan Bulgaristan Avrupa Birliğine Üye mi? Bulgaristan, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'ne (AB) üye olarak katıldı. Bu üyelikle birlikte ülke, Avrupa Birliği kurumlarında yer alma hakkı elde etti ve AB politikalarına uyum sağlamakla yükümlü oldu.