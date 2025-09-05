Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Yeni vize dönemiyle gündeme geldi

Türk vatandaşları için Bulgaristan'da başlatılan yeni vize dönemi sonrası, pek çok kişi Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyesi mi olup olmadığını merak etti. Bulgaristan'ın konumu özellikle seyahat planı yapanlar için gündemde.
Bulgaristan Avrupa Birliğine Üye mi?
Bulgaristan, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'ne (AB) üye olarak katıldı. Bu üyelikle birlikte ülke, Avrupa Birliği kurumlarında yer alma hakkı elde etti ve AB politikalarına uyum sağlamakla yükümlü oldu.
Bulgaristan Schengen Ülkesi mi?
Her ne kadar Bulgaristan AB üyesi olsa da Schengen Bölgesi'ne tam anlamıyla dahil değil. Bundan dolayı Bulgaristan'a seyahat edece Türk vatandaşları için ayrı bir vize süreci işliyor.
Türk Vatandaşları Bulgaristan'a Gitmek için Vize Almak Zorunda mı?
Türk vatandaşlarının Bulgaristan'a seyahat edebilmesi için geçerli bir Bulgaristan vizesi alması gerekiyor. Özellikle son değişikliklerle birlikte Bulgaristan, Türk vatandaşlarına ilk başvuruda 3-6 ay sonrasında ise sorunsuz kullanım durumunda 1, 3 ve 5 yıllık vize imkanı sağlayacak.