Bülent Şakrak'tan aşk dolu itiraf: "Roman olur yazsam seni"

Oyuncu Bülent Şakrak ile sevgilisi Duygu Arabacıoğlu, ilişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik kareyle sevgilisine olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

16.01.2026 11:46 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 11:56

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Meslektaşı sevgilisi Burcu Kirman ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir aşka yelken açan Şakrak, bir süredir birlikte olduğu Duygu Arabacıoğlu ile mutluluğunu sosyal medyada gözler önüne seriyor.

Kaynak: Instagram İlişkisini ilk kez Arabacıoğlu ile paylaştığı bir kareyle duyuran 48 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin "Adam güzel sevince, kadın deli gibi seviyormuş" sözlerini kendi hesabından alıntılayarak yayınlamıştı.