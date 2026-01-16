Bülent Şakrak'tan aşk dolu itiraf: "Roman olur yazsam seni"

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Meslektaşı sevgilisi Burcu Kirman ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir aşka yelken açan Şakrak, bir süredir birlikte olduğu Duygu Arabacıoğlu ile mutluluğunu sosyal medyada gözler önüne seriyor.
İlişkisini ilk kez Arabacıoğlu ile paylaştığı bir kareyle duyuran 48 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin "Adam güzel sevince, kadın deli gibi seviyormuş" sözlerini kendi hesabından alıntılayarak yayınlamıştı.
ROMANTİK PAYLAŞIM
Bülent Şakrak, sevgilisinin doğum gününü de romantik sözlerle kutlamıştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Gülüşü gülden güzel kıvırcığım… İyi ki doğmuşsun. Seni seviyorum" notunu düşerek aşkını bir kez daha dile getirmişti.
"ROMAN OLUR YAZSAM SENİ"
Mutluluklarını sık sık sosyal medyadan paylaşan çift, son olarak birlikte verdikleri romantik pozu Şakrak'ın "Roman olur yazsam seni" notuyla yayımlamasıyla gündeme geldi. Şakrak ve Arabacıoğlu'nun bu karesi, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alarak takipçilerinden tam not aldı.