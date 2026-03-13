13 Mart BİM aktüel katalog: Matkap, taşlama ve hırdavat ürünlerinde indirim
BİM, 13 Mart Cuma günü geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Bu haftaki katalogda özellikle evde tamir ve tadilat işleri için kullanılan elektrikli el aletleri ile hırdavat ürünleri dikkat çekiyor. Darbeli matkap ve avuç taşlama makinesi uygun fiyatlı ürünler arasında yer alırken silikon tabancaları, panç seti, akü takviye kablosu, su terazisi ve farklı tamir malzemeleri de sınırlı stoklarla mağazalarda satışa sunuluyor.
13 MART BİM AKTÜEL KATALOG
MATKAP VE EL ALETLERİ
SGS Darbeli Matkap: 1.290 TL
SGS Avuç Taşlama Makinesi: 1.290 TL
İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası: 299 TL
Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası: 399 TL
Panç Seti (11 Parça): 199 TL
Akü Takviye Kablosu 600 Amp: 549 TL
İnce Mum Silikon: 99 TL
Kalın Mum Silikon: 99 TL
Plastik Yaylı Kıskaç Seti (6 Parça): 399 TL
Freze Matkap Uç Seti (3'lü): 129 TL
Saptak Ispatula: 89 TL
Mıknatıslı Mini Su Terazisi: 119 TL
Metal Sabit Sırık (120 cm): 99 TL
Profesyonel Oto Fırçası: 149 TL
SGS 20V Tek Akülü Vidalama Seti: 1.990 TL
SGS 12V Tek Akülü Vidalama Seti: 1.490 TL
Kıl Testere Seti:275 TL
Somun Adaptör Seti: 129 TL
Bits Uç Seti: 199 TL
Köşe Vidalama Adaptörü: 169 TL
Tornavida Seti: 269 TL
Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi: 149 TL
Polisaj Zımpara Seti: 249 TL
Pasta Polisaj Seti: 349 TL
Kablo Kesici Pense: 449 TL
Pense: 299 TL
Yan Keski: 299 TL
Kargaburun: 279 TL
Mini Pense Seti 3 Parça: 449 TL
Universal Sabitleme Kiti: 119 TL
Kemer Delme Pensesi: 249 TL
Kurbağacık Anahtar: 449 TL
Çatal Başlı Çekiç: 175 TL
Lastik Tokmak: 189 TL
Allen Anahtar Takımı: 220 TL
Profesyonel Maket Bıçağı: 129 TL
Cırt Kelepçe Seti: 75 TL
Mini Şifreli Asma Kilit: 125 TL
Tekli Plastik Vantuz: 199 TL
HIRDAVAT VE BANYO ÜRÜNLERİ
SGS Inverter Kaynak Makinesi: 5.250 TL
WD-40 Yağlayıcı Pas Sökücü: 129 TL
Çift Taraflı Merdiven: 950 TL
Plastik Çekpas: 99 TL
Titreşim Önleyici Makine Ayağı: 119 TL
Lavabo Açma Sustası: 149 TL
Mini Su Terazisi: 89 TL
Köpük Temizleyici: 129 TL
Yapışkanlı Gider Filtresi: 49 TL
Lavabo Küvet Sızdırmazlık Bandı: 89 TL
Kapı Pencere İzolasyon Bandı Şeffaf: 89 TL
Kapı Pencere İzolasyon Bandı Beyaz: 89 TL
Banyo Kaydırmazlık Bandı: 89 TL
Montaj Bandı: 49 TL
Masajlı Duş Başlığı Seti: 199 TL
Filtreli Fonksiyonlu Duş Başlığı: 199 TL
Pervaneli Duş Başlığı: 199 TL
Evye Borusu: 299 TL
Mutfak Lavabo Musluk Ucu: 175 TL
720° Dönen Musluk Ucu: 75 TL
BOYA VE TAMİR ÜRÜNLERİ
Mira 3+1 Basamak Profil Merdiven: 890 TL
Polisan Acqua Tavan Boyası 10 L: 590 TL
Polisan Acqua İç Cephe Plastik Boya: 490 TL
Boyacı Seti (5'li): 329 TL
Çok Amaçlı Elastik Kova: 175 TL
Plastik Saplı Fırça: 99 TL
Parmak Rulo: 75 TL
Mini Makaralı Kablo: 649 TL
F280 Silikon Mastik: 119 TL
F500 Silikonize Mastik: 75 TL
Derz Tamir Dolgusu: 119 TL
Mucize Temizleme Pastası: 99 TL
High Tack Polimer Yapıştırıcı: 129 TL
Pas Sökücü Sprey: 99 TL
Silikon Tabancası: 149 TL
Silikon Derz Çekme Raglesi: 89 TL
Şeffaf Koli Bandı Seti: 99 TL
Derz Kazıma Aparatı: 89 TL
Cam Kazıma Aparatı: 75 TL
Tel Fırça: 89 TL
Yer Fırçası: 119 TL
Zımba Tabancası: 549 TL
Tamir Bandı: 49 TL
Nitril Eldiven: 59 TL
Cam Sinefesi: 65 TL
Nilson Anahtar Topraklı Priz + Komütatör: 50 TL
ELEKTRONİK ÜRÜNLER
TCL 65" Ultra HD Google TV (65P6K): 33.900 TL
Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google TV: 17.490 TL
Dijitsu 43" Full HD Google TV: 9.490 TL
Dijitsu 32" HD Uydu Alıcılı TV: 5.490 TL
HP Smart Tank 581 Tanklı Yazıcı: 7.500 TL
House Yazı Tahtası: 299 TL
Samsung Galaxy A17 128 GB: 12.990 TL
Tecno Spark 6GB / 256GB: 14.250 TL
Omix O1 Neo 128 GB: 8.450 TL
Omix O1 Icon 256 GB: 10.900 TL
Mantar Masa Lambası: 399 TL
Arnica Blender Seti: 1.750 TL
Arzum Joy Sport Sürahi Blender: 1.790 TL
Onvo Dijital Çay Makinesi: 1.890 TL
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone: 3.500 TL
CAM MUTFAK ÜRÜNLERİ
Frezya 7 Parça Kase Seti: 289 TL
Dikdörtgen Fırın Tepsisi: 259 TL
Elegant Bölmeli Dikdörtgen Tabak: 159 TL
Leafy Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı: 299 TL
Diamond Ayaklı Şekerlik / Sunumluk: 119 TL
Yuvarlak Fırın Tepsisi: 219 TL
Patisserie Ayaklı Servis Tabağı: 229 TL
Cam Kapaklı Sürahi: 149 TL
Colombian Kupa: 179 TL
Leafy Tuzluk Biberlik Seti: 99 TL
Basic Bölmeli Tabak: 89 TL
Tokio Servis Tabağı (18 cm): 45 TL
Tokio Servis Tabağı (12 cm): 39 TL
Tokio Reçellik: 139 TL
Leafy Meşrubat Bardağı: 399 TL
Timeless Çay Bardağı: 249 TL
Yağlık Sirkelik: 219 TL
Timeless Kupa Seti: 229 TL
Joy Kase: 119 TL
Leafy Su Şişesi: 169 TL