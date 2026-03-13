Haberler Liste Haberleri 13 Mart BİM aktüel katalog: Matkap, taşlama ve hırdavat ürünlerinde indirim

13 Mart BİM aktüel katalog: Matkap, taşlama ve hırdavat ürünlerinde indirim

Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 11:18 Son Güncelleme: 13 Mart 2026 11:21 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

BİM’in 13 Mart Cuma tarihli aktüel kataloğunda elektrikli el aletleri, hırdavat ve tamir ürünleri öne çıkıyor. Darbeli matkap ve avuç taşlama makinesi 1.290 TL fiyatla satışa sunuluyor. Silikon tabancası, panç seti, su terazisi ve çeşitli yapıştırıcı ürünleri mağaza raflarında yerini aldı. Bahar döneminde evini yenilemek isteyenler için tavan ve iç cephe boyalarında da indirimli seçenekler dikkat çekiyor. İşte BİM’in 13 Mart aktüel fırsatları…