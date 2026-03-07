Berkay Şahin üçüncü kez baba oluyor

"Ele İnat", "İki Hece" ve "Gel Gel" gibi şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Berkay, bu kez büyüyen ailesiyle gündemde...

Mutluluklarını her fırsatta dile getiren ikili, ailelerine katılacak yeni üyeyi büyük bir coşkuyla duyurdu. Berkay, müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştığı özel bir videoyla verdi.

2016 yılında hayatlarını birleştiren stil danışmanı Özlem Ada Şahin ve ünlü şarkıcı Berkay, magazin dünyasının en parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.

Eşi ve çocuklarıyla birlikte kamera karşısına geçen ünlü sanatçı "Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik" diyerek heyecanını takipçileriyle paylaştı.

10 YILLIK MUTLU EVLİLİK

Berkay ve Özlem Ada Şahin ne zaman evlendi?

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve stil danışmanı Özlem Ada Şahin, 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Berkay'ın kaç çocuğu var?

Çiftin şu an iki kızı bulunuyor. İlk kızları Arya 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Mira ise 2019 yılında dünyaya geldi. Şimdi ise 3. bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyorlar.

Bebeğin cinsiyeti belli mi?

Şu an için çift bebeğin cinsiyetini henüz açıklamadı. Hayranları sosyal medyada şimdiden "Üçüncü kız mı geliyor yoksa bir erkek bebek mi?" tahminlerine başladı bile!