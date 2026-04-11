Bel ağrısı deyip geçmeyin, mesleki hastalık olabilir! SGK’dan ömür boyu maaş ve tazminat hakkı

İş yerinde oluşan bel ağrısı ve fıtık vakaları, belirli şartlarda iş kazası veya meslek hastalığı kapsamında değerlendiriliyor. Bu durumda çalışanlar SGK’dan sürekli gelir, geçici iş göremezlik ödeneği ve işverene karşı tazminat talep edebiliyor.

İş hayatında sık görülen bel ağrıları, kaynağına bağlı olarak yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda hukuki hak doğuran bir durum olarak kabul ediliyor. İşten kaynaklı bel fıtığı vakalarında çalışanlar SGK'dan gelir bağlanmasını talep edebilirken, işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına da sahip oluyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş detayları A Haber'de anlattı.

İş koşullarına bağlı gelişen bel ağrıları, SGK tarafından işten kaynaklı hastalık kapsamında ele alınıyor.

İŞ KAYNAKLI BEL AĞRISI SGK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Günlük hayatta yorgunluk olarak değerlendirilen bel ağrıları, iş koşullarına bağlı geliştiğinde farklı bir statüye giriyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, işten kaynaklanan rahatsızlıkların SGK tarafından ayrı değerlendirildiğini belirterek, çalışanların bu noktada önemli haklara sahip olduğunu vurguladı.

Karakaş, "İş hayatında sürekli sabit olarak oturmak ya da yanlış bir hareket ya da ağır bir yük taşımak bel fıtığına neden olabiliyor. Normal bir hastalık değil. İşten kaynaklı hastalıkla iş dışı hastalıkları SGK bir ayrıma tabi tutuyor. Eğer işten kaynaklı bir hastalık, bir sakatlık söz konusu ise çalışanların çok sayıda hakları var." ifadelerini kullandı.

İŞ KAZASI MI MESLEK HASTALIĞI MI?

Bel ağrısının oluşma şekli, hukuki sürecin temelini oluşturuyor. Ani gelişen durumlar iş kazası, zaman içinde ortaya çıkan rahatsızlıklar ise meslek hastalığı olarak değerlendiriliyor. Karakaş bu ayrımı net şekilde ifade ederek, "Çalışanlar iş yerinde bulundukları sırada aniden bir hareketle fıtık olmuşlarsa ya da bel ağrısı olmuşsa bu bir iş kazasıdır." diyor. Bu çerçevede iş yerinde yaşanan her fiziksel zorlanma, kaynağı doğru tespit edildiğinde SGK kapsamında işlem görüyor.

SGK'DAN SÜREKLİ GELİR VE İŞVERENE KARŞI TAZMİNAT HAKKI

İş gücü kaybının belirli bir seviyeye ulaşması halinde çalışanlara sürekli gelir bağlanabiliyor. Karakaş, "Yüzde 10'luk bir kayıp varsa meslekte kazanma gücünde, bu durumda SGK çalışana sürekli iş göremezlik geliri bağlayabilir." açıklamasında bulundu.

Bununla birlikte yalnızca SGK ödemeleriyle sınırlı kalınmıyor. İşverenin sorumluluğu da devreye giriyor. Karakaş, çalışanların hukuki haklarına dikkat çekerek, "Çalışanların işverenin aleyhine maddi tazminat ve manevi tazminat davası açma hakları da var ki bu tazminatlar gerçekten çok büyük meblağlara yol açıyor." dedi.

BU DURUMDA KİMLER RİSK ALTINDA?

Ağır yük kaldıranlar, sürekli oturarak çalışanlar ve yanlış hareketlere maruz kalan meslek grupları daha yüksek risk altında bulunuyor. Özellikle şoförler, operatörler ve fiziksel güç gerektiren işlerde çalışanlar bu kapsamda değerlendiriliyor.

Hak kaybı yaşanmaması için sürecin doğru yürütülmesi gerekiyor. Karakaş, çalışanların başvuru aşamasında dikkat etmesi gereken noktayı şu sözlerle aktardı: "Bel ağrısının yapmış oldukları çalışma koşullarından kaynaklı olduğunu özellikle söylemeleri lazım."

Bu kapsamda çalışanların, sağlık kuruluşuna iş koşullarını detaylı şekilde aktarması ve süreci SGK'ya bildirmesi, hakların kullanılabilmesi açısından belirleyici oluyor.

ÇALIŞANLAR MEVCUT HAKLARDAN HABERSİZ

Uzmana göre en büyük sorun, çalışanların mevcut haklardan haberdar olmaması. Karakaş, "Çalışanlar hakları konusunda bilinçli değil. Birçok hak aslında yıllardan beri var." diyerek farkındalık eksikliğine dikkat çekti.