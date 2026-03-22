İstanbul'da 23 Mart tarihinde 19 ilçeyi kapsayan planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ’a göre bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesinti süresi 9 saate kadar uzayacak. İşte mahalle mahalle detaylar…

İstanbul'da elektrikler 23 Mart 2026 Pazartesi gününde, BEDAŞ'ın planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında belirli ilçe ve mahallelerde geçici olarak kesilecek. Kesintiler gece saatlerinden itibaren başlayacak ve gün içinde farklı saat aralıklarında devam edecek.

Elektriklerin yeniden verilmesi, çalışmaların tamamlanmasına bağlı olarak aynı gün içerisinde kademeli şekilde gerçekleşecek. Her ilçe ve mahallede saatler farklılık gösterecek. İşte BEDAŞ 23 Mart saat saat elektrik kesintisi programı ve detaylar…

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR?

İstanbul'da toplam 19 ilçede kesinti uygulanacak. Kesintiler tüm ilçelerde değil, belirli mahalle ve sokaklarda gerçekleşecek.

23 MART BEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 00:00 - 06:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Arnavutköy Anadolu Mahallesi: Abid, Akbaşak, Aleyna, Barande, Başarı, Bolahenk, Bolayır, Canay, Cangün, Erengül, Evin, Firuz, Gürol, Hakendiş, Hamd, Hoca Ahmet Yesevi, Ilgıt, Merhamet, Mete, Mücevher, Müellif, Miğfer, Nesil, Nurbanu, Nurseli, Sahur, Sarnıç, Sezin, Takva, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Yurdanur, Zafertepe, Çalıkuşu, Çelebi Mehmet, İkram, Şayeste, Şemsi, Şemsi Efendi Sokak / İslambey Mahallesi: Afşar, Akdere, Bahariye, Başeğmez, Behramşah, Bosna, Bozkır, Canaydın, Civan, Ertuğrul, Fevziye, Galip, Gülnühal, Gümüşpala, Keşşaf, Salih, Sancaklı, Serdengeçti, Sezgin, Tuğrulbey, Tiyatro, Yalçınkaya, Yayla Dağı, Yıldırım Beyazıt, Zincirlikuyu, Çamlıçeşme, Çerkez, Şenay Sokak 23.03.2026 00:00 - 06:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi: Rumeli Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı Arnavutköy Terkos Mahallesi: Terkos-Karaburun Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Abone/Şube Bağlantısı Avcılar Cihangir Mahallesi: Burnaz, Ormanlı Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Abone/Şube Bağlantısı Avcılar Ambarlı Mahallesi: Erencan Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi: 1961 Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi: 2055 Sokak / Kemalpaşa Mahallesi: 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, Hacı Bektaşi Veli Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi: 1917, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, Yanyol Sokak 23.03.2026 09:00 - 15:00 Bakım Çalışması - Önleyici Bakım Bağcılar Güneşli Mahallesi: 1275, 1281, 1282, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1300, 1313, 1316, 1318, 1322, 1323, 1325, Anafartalar Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Önleyici Bakım Bahçelievler Hürriyet Mahallesi: Ahmet Yesevi, Akpınar, Ceylan 1, Horasan, Hürriyet, Hisar, Kavaktepe, Papatya, Pınarlı 1, Söğüt, Yiğit, Önder, Şafak, Şahin 1 Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 07:00 - 11:00 Abone/Şube Bağlantısı Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi: Bayraklı, Marmara, Naldöken, Sancaktar Sokak 23.03.2026 08:00 - 12:00 Abone/Şube Bağlantısı Bahçelievler Şirinevler Mahallesi: 1. Billur, Alptekin, Barbaros, Bayburt, Berrak 1, Bostan, Fetih, Göktaş, Karaoğlanoğlu, Kocasinan, Kocasinan 5, Kocasinan 6, Mareşal Fevzi Çakmak 4, Mithatpaşa 1, Mithatpaşa 7, Tekel, Tevfik Fikret, Zeki Müren, Önder 1, Şehit Yarbay Cesur Sokak 23.03.2026 09:00 - 13:00 Abone/Şube Bağlantısı Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi: Bankacılar, Fındık, Gelincik, Gülhatmi, Sarmaşık, Ulubatlı Hasan, Zeytinlik, Çam, Çamlık, Çavdar, Çiğdem 3 Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Önleyici Bakım Bahçelievler Şirinevler Mahallesi: Ak, Bahadır 1, Cami 1, Ferhat 1, Kerimçavuş, Mahmutbey 14, 15, 16, 17, 18, Taşkale, Çiğdem 1, Çiğdem Çıkmazı, Şeref Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Önleyici Bakım Bahçelievler Şirinevler Mahallesi: Kazım Karabekir Sokak 23.03.2026 10:00 - 14:00 Abone/Şube Bağlantısı Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi: Amiral Necdet Uran, Gülter Hanım Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 10:00 - 17:00 Deplase Çalışması Başakşehir Şahintepe Mahallesi: 2249 Çıkmaz, Ahmet Selim, Eski İstanbul, Eski İstanbul Yolu, Garipcan, Gülbağlar, Pala, İleri Sokak 23.03.2026 11:00 - 14:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Başakşehir Başakşehir Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 08:00 - 15:00 Abone/Şube Bağlantısı Bayrampaşa Terazidere Mahallesi: Adalı Halil, Esenler, Ural Sokak 23.03.2026 08:00 - 15:00 Abone/Şube Bağlantısı Bayrampaşa Terazidere Mahallesi: Pak Sokak / Vatan Mahallesi: Esenler, Kaçkar Çıkmazı, Vadi Sokak 23.03.2026 08:00 - 15:00 Abone/Şube Bağlantısı Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi: 14, 19, 2, 26, 29, 31 Sokak 23.03.2026 08:00 - 15:00 Abone/Şube Bağlantısı Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi: Ata, Cemiyet, Merkez, Sofular, Çayır, Şehzadebaşı Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 10:00 - 18:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi: Balmumcu Deresi Sokak / Gayrettepe Mahallesi: Balmumcu Deresi, Hamidiye, Çakır Çıkmazı Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:05 Bakım Çalışması - Önleyici Bakım Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi: Arı, Gürpınar, Kemal Paşa Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi: Çankaya Sokak / Cumhuriyet Mahallesi: Erdemli, Fedakar, Onur Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi: 12, 14 Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Beyoğlu Örnektepe Mahallesi: Beyaz Zambak, Etibank, Fatih, Göksu, Gülbahar, Haliç, Kanarya, Kervansaray, Kervansaray Çıkmazı, Menekşe, Mevlana, Mimar Sinan, Ok, Onur, Pazar İçi Çıkmazı, Paşalı, Pınar, Salman Çıkmazı, Selvi, Sivaseli, Yeni Ufuk, Yeniyol, Yeniyol Aralığı, Yeşil Kıbrıs, Zakkum, Zümrüttaşı, Örnek Tepe, İmrahor Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi: Tarlabaşı Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi: Akkale, Aşkım, Baran, Başar, Behzat Budak, Beydağ, Birlik, Cengiz Topel, Cevval, Ela, Enes, Etibank, Fındık, Fikret Çıkmazı, Gamzeli, Göktaş, Gözde, Gülibrişim, Hardal, Hoşsohbet, Kardeş, Kazım, Lara, Nasır, Nehir, Okul Arkası, Petunya, Rahmet, Samimi, Tuğrul, Yaprak, Yurdanur, Çamlıca, Özge, Özler, İstiklal Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Şişli Paşa Mahallesi: 1. Hakan, 2. Hakan, Akın, Bahadır 1, Bahçe, Batı, Darülaceze Yolu, Derman, Dutluk, Dilek, Emek, Erdek, Esen 1, Evren, Ferace, Gönül, Gülşen, Güney 4, Güzelbahçe 1, Hasret, Hilal 2, Kahramanbey, Köşk, Leylak, Meydan, Neşe, Poyraz 1, Sevil, Sevimli, Turanbey, Yay Meydanı, Çakıl, Çeşme 1, İnci, Şahinler 1 Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Büyükçekmece Celaliye Mahallesi: Bağdat Sokak / Kamiloba Mahallesi: Abidin, Arı 1, Asıl, Ayyıldız, Bahargülü, Bahtiyar, Bağdatlı, Bostan 1, Buhar, Bulut 1, Buse 1, D-100 Karayolu, Dicle 1, Efe 1, Elif 1, Emsal 1, Ender 2, Erguvan 2, Ertuğrulgazi, Ezgi 1, Fındıklık, Gezgin 1, Gökben, Gültepe, Karaca 1, Karoğlu, Köroğlu, Leylak 1, Marin, Menekşe 3, Merve 1, Orhan Gazi 2, Poligon, Rüya 1, Salih, Sarıgül 1, Savcı, Selvi 1, Selim, Selimiye, Seyran 1, Sınır, Trakya 1, Ufuk 1, Uğurlu, Yahya Kemal, Yavuz, Yeşil, Yeşim 2, Yunus Emre 1, Zambak 5, Çamlıca 1, Çağlayan 2, Ören, Özer, Özlem 3, İstanbul, İstikbal, Şenkaya, Şerafettin, Şeref Sokak / Kumburgaz Mahallesi: Aydın 3, Millet 2, Sınır, Çise Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı Çatalca Atatürk Mahallesi: Bilge, Dırgaz Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 12:30 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi 23.03.2026 09:00 - 12:00 Yatırım / Yük Bölümü Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi: 3003, Halil Fahri Orman Sokak 23.03.2026 09:00 - 12:00 Abone/Şube Bağlantısı Esenyurt Örnek Mahallesi: 1372, 1375, Doğan Araslı Sokak 23.03.2026 13:30 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi: 319, Şehit Halil İbrahim Yıldırım Çıkmazı Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Fatih Cankurtaran Mahallesi: Tayahatun Sokak / Hocapaşa Mahallesi: Kum Meydanı, Nöbethane, Tayahatun, İstasyon Arkası Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Abone/Şube Bağlantısı Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi: Ahşap Minare, Dersi̇am, Eski Alipaşa, Kabakulak, Nakkaş Levni, İzzetağa Sokak 23.03.2026 10:00 - 18:00 Yatırım / Dönüşüm Çalışması Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi: Çayıroğlu Sokak 23.03.2026 10:00 - 18:00 Yatırım / Dönüşüm Çalışması Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi: Gelinlik, Kapıağası, Oğul, Yeğen Sokak / Sultan Ahmet Mahallesi: Akbıyık Değirmeni, Fenerlikapı, Kapıağası, Küçükayasofya, Oğul, Tomurcuk Sokak 23.03.2026 10:00 - 16:00 Abone/Şube Bağlantısı Fatih Kemalpaşa Mahallesi: 18 Sekbanlar, Ahmet Selahattin, Ağa Yokuşu, Defter Emini, Fevziye, Gençtürk, Mimarbaşı, Yeşiltulumba, Şirvanizade Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 18:00 Bakım Çalışması - Önleyici Bakım Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi: Aydın, Aydınlar, Bağlarbaşı, Gülizar Kalfa, Gündüz, Keçeyolu, Kurtoğlu, Küçükköy, Sipahiler, Yeşil, Yüce, Çimenzar, İdil Sokak / Karadeniz Mahallesi: 1144 Sokak / Merkez Mahallesi: Cumhuriyet, Ferah, Küçükköy Sokak 23.03.2026 09:00 - 15:00 Abone/Şube Bağlantısı Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi: Ahlat, Cevizli, Havuzlu, Haydarpaşa, Kavaklı, Kuyulu, Sokullu Mehmetpaşa, Sümbül, Tepe, Tikveşli Sokak / Şemsipaşa Mahallesi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Cengiz Topel, Sokullu Mehmetpaşa, Şehit Gökhan Dokur Sokak 23.03.2026 09:00 - 15:00 Abone/Şube Bağlantısı Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi: Kavaklıdere, Keçeyolu, Kırçeşme, Küçükköy, Narlı, Sapan Sokak 23.03.2026 09:00 - 18:00 Bakım Çalışması - Önleyici Bakım Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi: Aydın, Bağlarbaşı, Güllü, Gülizar Kalfa, Laleli, Menekşe, Tulumba, Yüce Sokak / Sarıgöl Mahallesi: Devran, Kardelen, Laleli, Okul, Çetinkaya, Şebnem Sokak 23.03.2026 09:00 - 18:00 Bakım Çalışması - Önleyici Bakım Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi: 882, Cahit Zarifoğlu, Hızırefendi Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 18:00 Bakım Çalışması - Önleyici Bakım Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi: 180, 191 Sokak / Zübeyde Hanım Mahallesi: 1457 Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sultangazi Cebeci Mahallesi: 2458, 2460, 2464 Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sultangazi Cebeci Mahallesi: 1. Cebeci, 2458, 2462, 2464 Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sarıyer Ferahevler Mahallesi: Adnan Kahveci, Cilo, Deniz, Meral, Serhat, Suşehirliler, Sümbül, Yavuz, Yıldız Tepe, Zeytin, Çamselvi, Şehit Orhan Gömürlü Sokak / Çamlıtepe Mahallesi: Güngör Sokak 23.03.2026 09:00 - 12:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Sarıyer Bahçeköy Yeni Mahallesi: Karaağaç, Kemeralti, Ladin, Menekşe, Orta Selvi, Pusula, Yukarı Dere Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi 23.03.2026 09:00 - 15:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sarıyer Emirgan Mahallesi: Emirgan Koru, Şirin Sokak / Reşitpaşa Mahallesi: Bayram, Bostancı, Emirgan Koru, Palmiye, Papatyam, Posta Yolu, Salihbey, Sezaibey, Tuncay Artun, Özbahar, Şirin Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi: Sırmaç Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi: Araba Yolu, Fahrettin Aslan Okulu, Gönül, Görkem Çıkmazı, Kamer, Kumsal Çıkmazı, Kural, Murat, Okul, Selvi Çamı, Sultan, Topoyan, Yakamoz, Yeni İlhan, Çam, Şafak, Şalcıkır, Şehitlik Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi: Şalcıkır Sokak / Tarabya Mahallesi: Murat, Zambaklar, Şalcıkır Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sarıyer Tarabya Mahallesi: Bostanlık, Kalaycı Nuri, Kaydırak, Papatya Çiçeği, Tarabya Bayırı, Tarabya Bilinmeyen, Tunç Köprü, Şakacı, Şalcıkır Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi: Şalcıkır Sokak / Tarabya Mahallesi: Mavi Çiğdem, Sevgi Karanfil, Sevgi Lalesi, Tarabya Bilinmeyen, Zambaklar, Öz Gül, Şalcıkır Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi: Araba Yolu, Atılgan, Bereket, Dere Otu, Dönence, Fahrettin Aslan Okulu, Fatih Sultan Mehmet, Gaziler, Hazar, Kamer, Kazım Karabekir, Mekkenur Cami, Murat, Okul, Okul Altı, On Kasım, Sadık Çıkmazı, Sağlık Çıkmazı, Selvi Çamı, Selimiye, Sultan, Topoyan, Yeni İlhan, Yeşilay, Özçayır, Şalcıkır, Şehitlik, Şirinler Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sarıyer Kireçburnu Mahallesi: Mor Sümbül, Arabayolu, Beyaz Lale Sokak / Tarabya Mahallesi: Acar Kubilay, Arabayolu, Taflan, Turunç, Yaycık Çıkmazı, Yayla, Öz Neşe, Şalcıkır Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sarıyer Tarabya Mahallesi: Defnedalı Çıkmazı, Haziran 2, Toparlak Fener, Çıra, Çoban, Çoban Çeşme Çıkmazı Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sarıyer Tarabya Mahallesi: Kaydırak, Tarabya Bayırı, Şakacı, Şalcıkır Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi: Acı Badem Çıkmazı, Ada Çayı Çıkmazı, Akbuğday Çıkmazı, Alantopu Çıkmazı, Anık, Aslı, Avcı Otu, Dağlar Yolu, Dindar, Erdemli, Fatoş, Gülbağlar, Gülfem, Güney, Güvercinlik Çıkmazı, Kavakcı Çıkmazı, Kazım Karabekir Paşa Cami, Kestane Suyu, Lalefer, Limon Çıkmazı, Murat Paşa Çıkmazı, Orta Camii, Seyran, Sır, Yaşam Çıkmazı, Yüksel Çıkmazı, Çakırcı Çıkmazı, Çan Çiçeği, Çeşmeli, Çuvalcı, Öz Kavaklıdere, Öz Safran Çıkmazı, Öz Sümbül, Özfırat Çıkmazı, Özçam Sokak 23.03.2026 11:00 - 15:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı Silivri Fevzipaşa Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı Silivri Gümüşyaka Mahallesi: 2. Abdülhamid Paşa, Abdiağa, Atılım, Bedirhan, Cevdet Sunay Çıkmazı, Gürhan, Kayahan, Kudret, Kutlukhan, Memduhoğlu, Mustafa Fevzi Çakmak, Reha, Sonnur, Yalıköy, Çal Çıkmazı, İkra, İlbay, İntizam, İzzet Sokak 23.03.2026 09:00 - 17:00 Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı Silivri Akören Mahallesi: Bağlarbaşı, Ceviz Bağları, Değirmencioğlu, Emir Külal, Er, Gürsel, Kepçeli, Ümit Aksun, İncir Bağları Sokak

Tarih Saat Kesinti Nedeni İlçe Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak 23.03.2026 09:00 - 15:00 Abone/Şube Bağlantısı Şişli Feriköy Mahallesi: Bozkurt, Şahin Sokak

