İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul'da 23 Mart tarihinde 19 ilçeyi kapsayan planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ’a göre bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesinti süresi 9 saate kadar uzayacak. İşte mahalle mahalle detaylar…
İstanbul'da elektrikler 23 Mart 2026 Pazartesi gününde, BEDAŞ'ın planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında belirli ilçe ve mahallelerde geçici olarak kesilecek. Kesintiler gece saatlerinden itibaren başlayacak ve gün içinde farklı saat aralıklarında devam edecek.
Elektriklerin yeniden verilmesi, çalışmaların tamamlanmasına bağlı olarak aynı gün içerisinde kademeli şekilde gerçekleşecek. Her ilçe ve mahallede saatler farklılık gösterecek. İşte BEDAŞ 23 Mart saat saat elektrik kesintisi programı ve detaylar…
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR?
İstanbul'da toplam 19 ilçede kesinti uygulanacak. Kesintiler tüm ilçelerde değil, belirli mahalle ve sokaklarda gerçekleşecek.
23 MART BEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI
|Tarih
|Saat
|Kesinti Nedeni
|İlçe
|Etkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
|23.03.2026
|00:00 - 06:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Arnavutköy
|Anadolu Mahallesi: Abid, Akbaşak, Aleyna, Barande, Başarı, Bolahenk, Bolayır, Canay, Cangün, Erengül, Evin, Firuz, Gürol, Hakendiş, Hamd, Hoca Ahmet Yesevi, Ilgıt, Merhamet, Mete, Mücevher, Müellif, Miğfer, Nesil, Nurbanu, Nurseli, Sahur, Sarnıç, Sezin, Takva, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Yurdanur, Zafertepe, Çalıkuşu, Çelebi Mehmet, İkram, Şayeste, Şemsi, Şemsi Efendi Sokak / İslambey Mahallesi: Afşar, Akdere, Bahariye, Başeğmez, Behramşah, Bosna, Bozkır, Canaydın, Civan, Ertuğrul, Fevziye, Galip, Gülnühal, Gümüşpala, Keşşaf, Salih, Sancaklı, Serdengeçti, Sezgin, Tuğrulbey, Tiyatro, Yalçınkaya, Yayla Dağı, Yıldırım Beyazıt, Zincirlikuyu, Çamlıçeşme, Çerkez, Şenay Sokak
|23.03.2026
|00:00 - 06:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Gaziosmanpaşa
|Hürriyet Mahallesi: Rumeli Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|Arnavutköy
|Terkos Mahallesi: Terkos-Karaburun Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Avcılar
|Cihangir Mahallesi: Burnaz, Ormanlı Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Avcılar
|Ambarlı Mahallesi: Erencan Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Bağcılar
|Kemalpaşa Mahallesi: 1961 Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Bağcılar
|Fevzi Çakmak Mahallesi: 2055 Sokak / Kemalpaşa Mahallesi: 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, Hacı Bektaşi Veli Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Bağcılar
|Kemalpaşa Mahallesi: 1917, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, Yanyol Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 15:00
|Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
|Bağcılar
|Güneşli Mahallesi: 1275, 1281, 1282, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1300, 1313, 1316, 1318, 1322, 1323, 1325, Anafartalar Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
|Bahçelievler
|Hürriyet Mahallesi: Ahmet Yesevi, Akpınar, Ceylan 1, Horasan, Hürriyet, Hisar, Kavaktepe, Papatya, Pınarlı 1, Söğüt, Yiğit, Önder, Şafak, Şahin 1 Sokak
|23.03.2026
|07:00 - 11:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Bahçelievler
|Kocasinan Merkez Mahallesi: Bayraklı, Marmara, Naldöken, Sancaktar Sokak
|23.03.2026
|08:00 - 12:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Bahçelievler
|Şirinevler Mahallesi: 1. Billur, Alptekin, Barbaros, Bayburt, Berrak 1, Bostan, Fetih, Göktaş, Karaoğlanoğlu, Kocasinan, Kocasinan 5, Kocasinan 6, Mareşal Fevzi Çakmak 4, Mithatpaşa 1, Mithatpaşa 7, Tekel, Tevfik Fikret, Zeki Müren, Önder 1, Şehit Yarbay Cesur Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 13:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Bahçelievler
|Siyavuşpaşa Mahallesi: Bankacılar, Fındık, Gelincik, Gülhatmi, Sarmaşık, Ulubatlı Hasan, Zeytinlik, Çam, Çamlık, Çavdar, Çiğdem 3 Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
|Bahçelievler
|Şirinevler Mahallesi: Ak, Bahadır 1, Cami 1, Ferhat 1, Kerimçavuş, Mahmutbey 14, 15, 16, 17, 18, Taşkale, Çiğdem 1, Çiğdem Çıkmazı, Şeref Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
|Bahçelievler
|Şirinevler Mahallesi: Kazım Karabekir Sokak
|23.03.2026
|10:00 - 14:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Bahçelievler
|Bahçelievler Mahallesi: Amiral Necdet Uran, Gülter Hanım Sokak
|23.03.2026
|10:00 - 17:00
|Deplase Çalışması
|Başakşehir
|Şahintepe Mahallesi: 2249 Çıkmaz, Ahmet Selim, Eski İstanbul, Eski İstanbul Yolu, Garipcan, Gülbağlar, Pala, İleri Sokak
|23.03.2026
|11:00 - 14:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Başakşehir
|Başakşehir Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi
|23.03.2026
|08:00 - 15:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Bayrampaşa
|Terazidere Mahallesi: Adalı Halil, Esenler, Ural Sokak
|23.03.2026
|08:00 - 15:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Bayrampaşa
|Terazidere Mahallesi: Pak Sokak / Vatan Mahallesi: Esenler, Kaçkar Çıkmazı, Vadi Sokak
|23.03.2026
|08:00 - 15:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Bayrampaşa
|Kocatepe Mahallesi: 14, 19, 2, 26, 29, 31 Sokak
|23.03.2026
|08:00 - 15:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Bayrampaşa
|Muratpaşa Mahallesi: Ata, Cemiyet, Merkez, Sofular, Çayır, Şehzadebaşı Sokak
|23.03.2026
|10:00 - 18:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|Beşiktaş
|Dikilitaş Mahallesi: Balmumcu Deresi Sokak / Gayrettepe Mahallesi: Balmumcu Deresi, Hamidiye, Çakır Çıkmazı Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:05
|Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
|Beylikdüzü
|Gürpınar Mahallesi: Arı, Gürpınar, Kemal Paşa Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Beylikdüzü
|Adnan Kahveci Mahallesi: Çankaya Sokak / Cumhuriyet Mahallesi: Erdemli, Fedakar, Onur Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|Beylikdüzü
|Yakuplu Mahallesi: 12, 14 Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Beyoğlu
|Örnektepe Mahallesi: Beyaz Zambak, Etibank, Fatih, Göksu, Gülbahar, Haliç, Kanarya, Kervansaray, Kervansaray Çıkmazı, Menekşe, Mevlana, Mimar Sinan, Ok, Onur, Pazar İçi Çıkmazı, Paşalı, Pınar, Salman Çıkmazı, Selvi, Sivaseli, Yeni Ufuk, Yeniyol, Yeniyol Aralığı, Yeşil Kıbrıs, Zakkum, Zümrüttaşı, Örnek Tepe, İmrahor Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
|Beyoğlu
|Şehit Muhtar Mahallesi: Tarlabaşı Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Kağıthane
|Mehmet Akif Ersoy Mahallesi: Akkale, Aşkım, Baran, Başar, Behzat Budak, Beydağ, Birlik, Cengiz Topel, Cevval, Ela, Enes, Etibank, Fındık, Fikret Çıkmazı, Gamzeli, Göktaş, Gözde, Gülibrişim, Hardal, Hoşsohbet, Kardeş, Kazım, Lara, Nasır, Nehir, Okul Arkası, Petunya, Rahmet, Samimi, Tuğrul, Yaprak, Yurdanur, Çamlıca, Özge, Özler, İstiklal Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
|Şişli
|Paşa Mahallesi: 1. Hakan, 2. Hakan, Akın, Bahadır 1, Bahçe, Batı, Darülaceze Yolu, Derman, Dutluk, Dilek, Emek, Erdek, Esen 1, Evren, Ferace, Gönül, Gülşen, Güney 4, Güzelbahçe 1, Hasret, Hilal 2, Kahramanbey, Köşk, Leylak, Meydan, Neşe, Poyraz 1, Sevil, Sevimli, Turanbey, Yay Meydanı, Çakıl, Çeşme 1, İnci, Şahinler 1 Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Büyükçekmece
|Celaliye Mahallesi: Bağdat Sokak / Kamiloba Mahallesi: Abidin, Arı 1, Asıl, Ayyıldız, Bahargülü, Bahtiyar, Bağdatlı, Bostan 1, Buhar, Bulut 1, Buse 1, D-100 Karayolu, Dicle 1, Efe 1, Elif 1, Emsal 1, Ender 2, Erguvan 2, Ertuğrulgazi, Ezgi 1, Fındıklık, Gezgin 1, Gökben, Gültepe, Karaca 1, Karoğlu, Köroğlu, Leylak 1, Marin, Menekşe 3, Merve 1, Orhan Gazi 2, Poligon, Rüya 1, Salih, Sarıgül 1, Savcı, Selvi 1, Selim, Selimiye, Seyran 1, Sınır, Trakya 1, Ufuk 1, Uğurlu, Yahya Kemal, Yavuz, Yeşil, Yeşim 2, Yunus Emre 1, Zambak 5, Çamlıca 1, Çağlayan 2, Ören, Özer, Özlem 3, İstanbul, İstikbal, Şenkaya, Şerafettin, Şeref Sokak / Kumburgaz Mahallesi: Aydın 3, Millet 2, Sınır, Çise Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|Çatalca
|Atatürk Mahallesi: Bilge, Dırgaz Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 12:30
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Esenyurt
|Akçaburgaz Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi
|23.03.2026
|09:00 - 12:00
|Yatırım / Yük Bölümü
|Esenyurt
|Akçaburgaz Mahallesi: 3003, Halil Fahri Orman Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 12:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Esenyurt
|Örnek Mahallesi: 1372, 1375, Doğan Araslı Sokak
|23.03.2026
|13:30 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Esenyurt
|Akçaburgaz Mahallesi: 319, Şehit Halil İbrahim Yıldırım Çıkmazı Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Fatih
|Cankurtaran Mahallesi: Tayahatun Sokak / Hocapaşa Mahallesi: Kum Meydanı, Nöbethane, Tayahatun, İstasyon Arkası Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Fatih
|Hırka-i Şerif Mahallesi: Ahşap Minare, Dersi̇am, Eski Alipaşa, Kabakulak, Nakkaş Levni, İzzetağa Sokak
|23.03.2026
|10:00 - 18:00
|Yatırım / Dönüşüm Çalışması
|Fatih
|Küçük Ayasofya Mahallesi: Çayıroğlu Sokak
|23.03.2026
|10:00 - 18:00
|Yatırım / Dönüşüm Çalışması
|Fatih
|Küçük Ayasofya Mahallesi: Gelinlik, Kapıağası, Oğul, Yeğen Sokak / Sultan Ahmet Mahallesi: Akbıyık Değirmeni, Fenerlikapı, Kapıağası, Küçükayasofya, Oğul, Tomurcuk Sokak
|23.03.2026
|10:00 - 16:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Fatih
|Kemalpaşa Mahallesi: 18 Sekbanlar, Ahmet Selahattin, Ağa Yokuşu, Defter Emini, Fevziye, Gençtürk, Mimarbaşı, Yeşiltulumba, Şirvanizade Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 18:00
|Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
|Gaziosmanpaşa
|Bağlarbaşı Mahallesi: Aydın, Aydınlar, Bağlarbaşı, Gülizar Kalfa, Gündüz, Keçeyolu, Kurtoğlu, Küçükköy, Sipahiler, Yeşil, Yüce, Çimenzar, İdil Sokak / Karadeniz Mahallesi: 1144 Sokak / Merkez Mahallesi: Cumhuriyet, Ferah, Küçükköy Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 15:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Gaziosmanpaşa
|Merkez Mahallesi: Ahlat, Cevizli, Havuzlu, Haydarpaşa, Kavaklı, Kuyulu, Sokullu Mehmetpaşa, Sümbül, Tepe, Tikveşli Sokak / Şemsipaşa Mahallesi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Cengiz Topel, Sokullu Mehmetpaşa, Şehit Gökhan Dokur Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 15:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Gaziosmanpaşa
|Bağlarbaşı Mahallesi: Kavaklıdere, Keçeyolu, Kırçeşme, Küçükköy, Narlı, Sapan Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 18:00
|Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
|Gaziosmanpaşa
|Bağlarbaşı Mahallesi: Aydın, Bağlarbaşı, Güllü, Gülizar Kalfa, Laleli, Menekşe, Tulumba, Yüce Sokak / Sarıgöl Mahallesi: Devran, Kardelen, Laleli, Okul, Çetinkaya, Şebnem Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 18:00
|Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
|Gaziosmanpaşa
|Mevlana Mahallesi: 882, Cahit Zarifoğlu, Hızırefendi Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 18:00
|Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
|Sultangazi
|Sultançiftliği Mahallesi: 180, 191 Sokak / Zübeyde Hanım Mahallesi: 1457 Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|Sultangazi
|Cebeci Mahallesi: 2458, 2460, 2464 Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|Sultangazi
|Cebeci Mahallesi: 1. Cebeci, 2458, 2462, 2464 Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Yatırım / Dönüşüm Çalışması
|Sarıyer
|Ferahevler Mahallesi: Adnan Kahveci, Cilo, Deniz, Meral, Serhat, Suşehirliler, Sümbül, Yavuz, Yıldız Tepe, Zeytin, Çamselvi, Şehit Orhan Gömürlü Sokak / Çamlıtepe Mahallesi: Güngör Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 12:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Sarıyer
|Bahçeköy Yeni Mahallesi: Karaağaç, Kemeralti, Ladin, Menekşe, Orta Selvi, Pusula, Yukarı Dere Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Sarıyer
|Kazım Karabekir Paşa Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi
|23.03.2026
|09:00 - 15:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|Sarıyer
|Emirgan Mahallesi: Emirgan Koru, Şirin Sokak / Reşitpaşa Mahallesi: Bayram, Bostancı, Emirgan Koru, Palmiye, Papatyam, Posta Yolu, Salihbey, Sezaibey, Tuncay Artun, Özbahar, Şirin Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Sarıyer
|Çayırbaşı Mahallesi: Sırmaç Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|Sarıyer
|Cumhuriyet Mahallesi: Araba Yolu, Fahrettin Aslan Okulu, Gönül, Görkem Çıkmazı, Kamer, Kumsal Çıkmazı, Kural, Murat, Okul, Selvi Çamı, Sultan, Topoyan, Yakamoz, Yeni İlhan, Çam, Şafak, Şalcıkır, Şehitlik Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|Sarıyer
|Cumhuriyet Mahallesi: Şalcıkır Sokak / Tarabya Mahallesi: Murat, Zambaklar, Şalcıkır Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|Sarıyer
|Tarabya Mahallesi: Bostanlık, Kalaycı Nuri, Kaydırak, Papatya Çiçeği, Tarabya Bayırı, Tarabya Bilinmeyen, Tunç Köprü, Şakacı, Şalcıkır Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|Sarıyer
|Cumhuriyet Mahallesi: Şalcıkır Sokak / Tarabya Mahallesi: Mavi Çiğdem, Sevgi Karanfil, Sevgi Lalesi, Tarabya Bilinmeyen, Zambaklar, Öz Gül, Şalcıkır Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|Sarıyer
|Cumhuriyet Mahallesi: Araba Yolu, Atılgan, Bereket, Dere Otu, Dönence, Fahrettin Aslan Okulu, Fatih Sultan Mehmet, Gaziler, Hazar, Kamer, Kazım Karabekir, Mekkenur Cami, Murat, Okul, Okul Altı, On Kasım, Sadık Çıkmazı, Sağlık Çıkmazı, Selvi Çamı, Selimiye, Sultan, Topoyan, Yeni İlhan, Yeşilay, Özçayır, Şalcıkır, Şehitlik, Şirinler Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|Sarıyer
|Kireçburnu Mahallesi: Mor Sümbül, Arabayolu, Beyaz Lale Sokak / Tarabya Mahallesi: Acar Kubilay, Arabayolu, Taflan, Turunç, Yaycık Çıkmazı, Yayla, Öz Neşe, Şalcıkır Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|Sarıyer
|Tarabya Mahallesi: Defnedalı Çıkmazı, Haziran 2, Toparlak Fener, Çıra, Çoban, Çoban Çeşme Çıkmazı Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
|Sarıyer
|Tarabya Mahallesi: Kaydırak, Tarabya Bayırı, Şakacı, Şalcıkır Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Sarıyer
|Kazım Karabekir Paşa Mahallesi: Acı Badem Çıkmazı, Ada Çayı Çıkmazı, Akbuğday Çıkmazı, Alantopu Çıkmazı, Anık, Aslı, Avcı Otu, Dağlar Yolu, Dindar, Erdemli, Fatoş, Gülbağlar, Gülfem, Güney, Güvercinlik Çıkmazı, Kavakcı Çıkmazı, Kazım Karabekir Paşa Cami, Kestane Suyu, Lalefer, Limon Çıkmazı, Murat Paşa Çıkmazı, Orta Camii, Seyran, Sır, Yaşam Çıkmazı, Yüksel Çıkmazı, Çakırcı Çıkmazı, Çan Çiçeği, Çeşmeli, Çuvalcı, Öz Kavaklıdere, Öz Safran Çıkmazı, Öz Sümbül, Özfırat Çıkmazı, Özçam Sokak
|23.03.2026
|11:00 - 15:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Sarıyer
|Zekeriyaköy Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
|Silivri
|Fevzipaşa Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|Silivri
|Gümüşyaka Mahallesi: 2. Abdülhamid Paşa, Abdiağa, Atılım, Bedirhan, Cevdet Sunay Çıkmazı, Gürhan, Kayahan, Kudret, Kutlukhan, Memduhoğlu, Mustafa Fevzi Çakmak, Reha, Sonnur, Yalıköy, Çal Çıkmazı, İkra, İlbay, İntizam, İzzet Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 17:00
|Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|Silivri
|Akören Mahallesi: Bağlarbaşı, Ceviz Bağları, Değirmencioğlu, Emir Külal, Er, Gürsel, Kepçeli, Ümit Aksun, İncir Bağları Sokak
|23.03.2026
|09:00 - 15:00
|Abone/Şube Bağlantısı
|Şişli
|Feriköy Mahallesi: Bozkurt, Şahin Sokak
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA (Avrupa Yakası)