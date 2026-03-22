İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program

İstanbul'da 23 Mart tarihinde 19 ilçeyi kapsayan planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ’a göre bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesinti süresi 9 saate kadar uzayacak. İşte mahalle mahalle detaylar…

İstanbul'da elektrikler 23 Mart 2026 Pazartesi gününde, BEDAŞ'ın planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında belirli ilçe ve mahallelerde geçici olarak kesilecek. Kesintiler gece saatlerinden itibaren başlayacak ve gün içinde farklı saat aralıklarında devam edecek.

İstanbul elektrik kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler (A Haber)İstanbul elektrik kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler (A Haber)

Elektriklerin yeniden verilmesi, çalışmaların tamamlanmasına bağlı olarak aynı gün içerisinde kademeli şekilde gerçekleşecek. Her ilçe ve mahallede saatler farklılık gösterecek. İşte BEDAŞ 23 Mart saat saat elektrik kesintisi programı ve detaylar…

23 Mart İstanbul elektrik kesinti yaşanacak bölgeler (A Haber)23 Mart İstanbul elektrik kesinti yaşanacak bölgeler (A Haber)

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR?

İstanbul'da toplam 19 ilçede kesinti uygulanacak. Kesintiler tüm ilçelerde değil, belirli mahalle ve sokaklarda gerçekleşecek.

23 MART BEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

Arnavutköy elektrik kesintisi (BEDAŞ)Arnavutköy elektrik kesintisi (BEDAŞ)

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202600:00 - 06:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıArnavutköyAnadolu Mahallesi: Abid, Akbaşak, Aleyna, Barande, Başarı, Bolahenk, Bolayır, Canay, Cangün, Erengül, Evin, Firuz, Gürol, Hakendiş, Hamd, Hoca Ahmet Yesevi, Ilgıt, Merhamet, Mete, Mücevher, Müellif, Miğfer, Nesil, Nurbanu, Nurseli, Sahur, Sarnıç, Sezin, Takva, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Yurdanur, Zafertepe, Çalıkuşu, Çelebi Mehmet, İkram, Şayeste, Şemsi, Şemsi Efendi Sokak / İslambey Mahallesi: Afşar, Akdere, Bahariye, Başeğmez, Behramşah, Bosna, Bozkır, Canaydın, Civan, Ertuğrul, Fevziye, Galip, Gülnühal, Gümüşpala, Keşşaf, Salih, Sancaklı, Serdengeçti, Sezgin, Tuğrulbey, Tiyatro, Yalçınkaya, Yayla Dağı, Yıldırım Beyazıt, Zincirlikuyu, Çamlıçeşme, Çerkez, Şenay Sokak
23.03.202600:00 - 06:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıGaziosmanpaşaHürriyet Mahallesi: Rumeli Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat BakımıArnavutköyTerkos Mahallesi: Terkos-Karaburun Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Abone/Şube BağlantısıAvcılarCihangir Mahallesi: Burnaz, Ormanlı Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Abone/Şube BağlantısıAvcılarAmbarlı Mahallesi: Erencan Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıBağcılarKemalpaşa Mahallesi: 1961 Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıBağcılarFevzi Çakmak Mahallesi: 2055 Sokak / Kemalpaşa Mahallesi: 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, Hacı Bektaşi Veli Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıBağcılarKemalpaşa Mahallesi: 1917, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, Yanyol Sokak
23.03.202609:00 - 15:00Bakım Çalışması - Önleyici BakımBağcılarGüneşli Mahallesi: 1275, 1281, 1282, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1300, 1313, 1316, 1318, 1322, 1323, 1325, Anafartalar Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Önleyici BakımBahçelievlerHürriyet Mahallesi: Ahmet Yesevi, Akpınar, Ceylan 1, Horasan, Hürriyet, Hisar, Kavaktepe, Papatya, Pınarlı 1, Söğüt, Yiğit, Önder, Şafak, Şahin 1 Sokak
TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202607:00 - 11:00Abone/Şube BağlantısıBahçelievlerKocasinan Merkez Mahallesi: Bayraklı, Marmara, Naldöken, Sancaktar Sokak
23.03.202608:00 - 12:00Abone/Şube BağlantısıBahçelievlerŞirinevler Mahallesi: 1. Billur, Alptekin, Barbaros, Bayburt, Berrak 1, Bostan, Fetih, Göktaş, Karaoğlanoğlu, Kocasinan, Kocasinan 5, Kocasinan 6, Mareşal Fevzi Çakmak 4, Mithatpaşa 1, Mithatpaşa 7, Tekel, Tevfik Fikret, Zeki Müren, Önder 1, Şehit Yarbay Cesur Sokak
23.03.202609:00 - 13:00Abone/Şube BağlantısıBahçelievlerSiyavuşpaşa Mahallesi: Bankacılar, Fındık, Gelincik, Gülhatmi, Sarmaşık, Ulubatlı Hasan, Zeytinlik, Çam, Çamlık, Çavdar, Çiğdem 3 Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Önleyici BakımBahçelievlerŞirinevler Mahallesi: Ak, Bahadır 1, Cami 1, Ferhat 1, Kerimçavuş, Mahmutbey 14, 15, 16, 17, 18, Taşkale, Çiğdem 1, Çiğdem Çıkmazı, Şeref Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Önleyici BakımBahçelievlerŞirinevler Mahallesi: Kazım Karabekir Sokak
23.03.202610:00 - 14:00Abone/Şube BağlantısıBahçelievlerBahçelievler Mahallesi: Amiral Necdet Uran, Gülter Hanım Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202610:00 - 17:00Deplase ÇalışmasıBaşakşehirŞahintepe Mahallesi: 2249 Çıkmaz, Ahmet Selim, Eski İstanbul, Eski İstanbul Yolu, Garipcan, Gülbağlar, Pala, İleri Sokak
23.03.202611:00 - 14:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıBaşakşehirBaşakşehir Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202608:00 - 15:00Abone/Şube BağlantısıBayrampaşaTerazidere Mahallesi: Adalı Halil, Esenler, Ural Sokak
23.03.202608:00 - 15:00Abone/Şube BağlantısıBayrampaşaTerazidere Mahallesi: Pak Sokak / Vatan Mahallesi: Esenler, Kaçkar Çıkmazı, Vadi Sokak
23.03.202608:00 - 15:00Abone/Şube BağlantısıBayrampaşaKocatepe Mahallesi: 14, 19, 2, 26, 29, 31 Sokak
23.03.202608:00 - 15:00Abone/Şube BağlantısıBayrampaşaMuratpaşa Mahallesi: Ata, Cemiyet, Merkez, Sofular, Çayır, Şehzadebaşı Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202610:00 - 18:00Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat BakımıBeşiktaşDikilitaş Mahallesi: Balmumcu Deresi Sokak / Gayrettepe Mahallesi: Balmumcu Deresi, Hamidiye, Çakır Çıkmazı Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 17:05Bakım Çalışması - Önleyici BakımBeylikdüzüGürpınar Mahallesi: Arı, Gürpınar, Kemal Paşa Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıBeylikdüzüAdnan Kahveci Mahallesi: Çankaya Sokak / Cumhuriyet Mahallesi: Erdemli, Fedakar, Onur Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat BakımıBeylikdüzüYakuplu Mahallesi: 12, 14 Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıBeyoğluÖrnektepe Mahallesi: Beyaz Zambak, Etibank, Fatih, Göksu, Gülbahar, Haliç, Kanarya, Kervansaray, Kervansaray Çıkmazı, Menekşe, Mevlana, Mimar Sinan, Ok, Onur, Pazar İçi Çıkmazı, Paşalı, Pınar, Salman Çıkmazı, Selvi, Sivaseli, Yeni Ufuk, Yeniyol, Yeniyol Aralığı, Yeşil Kıbrıs, Zakkum, Zümrüttaşı, Örnek Tepe, İmrahor Sokak
TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Yatırım / Yeni Kablo BağlantısıBeyoğluŞehit Muhtar Mahallesi: Tarlabaşı Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıKağıthaneMehmet Akif Ersoy Mahallesi: Akkale, Aşkım, Baran, Başar, Behzat Budak, Beydağ, Birlik, Cengiz Topel, Cevval, Ela, Enes, Etibank, Fındık, Fikret Çıkmazı, Gamzeli, Göktaş, Gözde, Gülibrişim, Hardal, Hoşsohbet, Kardeş, Kazım, Lara, Nasır, Nehir, Okul Arkası, Petunya, Rahmet, Samimi, Tuğrul, Yaprak, Yurdanur, Çamlıca, Özge, Özler, İstiklal Sokak
TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Yatırım / Yeni Kablo BağlantısıŞişliPaşa Mahallesi: 1. Hakan, 2. Hakan, Akın, Bahadır 1, Bahçe, Batı, Darülaceze Yolu, Derman, Dutluk, Dilek, Emek, Erdek, Esen 1, Evren, Ferace, Gönül, Gülşen, Güney 4, Güzelbahçe 1, Hasret, Hilal 2, Kahramanbey, Köşk, Leylak, Meydan, Neşe, Poyraz 1, Sevil, Sevimli, Turanbey, Yay Meydanı, Çakıl, Çeşme 1, İnci, Şahinler 1 Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıBüyükçekmeceCelaliye Mahallesi: Bağdat Sokak / Kamiloba Mahallesi: Abidin, Arı 1, Asıl, Ayyıldız, Bahargülü, Bahtiyar, Bağdatlı, Bostan 1, Buhar, Bulut 1, Buse 1, D-100 Karayolu, Dicle 1, Efe 1, Elif 1, Emsal 1, Ender 2, Erguvan 2, Ertuğrulgazi, Ezgi 1, Fındıklık, Gezgin 1, Gökben, Gültepe, Karaca 1, Karoğlu, Köroğlu, Leylak 1, Marin, Menekşe 3, Merve 1, Orhan Gazi 2, Poligon, Rüya 1, Salih, Sarıgül 1, Savcı, Selvi 1, Selim, Selimiye, Seyran 1, Sınır, Trakya 1, Ufuk 1, Uğurlu, Yahya Kemal, Yavuz, Yeşil, Yeşim 2, Yunus Emre 1, Zambak 5, Çamlıca 1, Çağlayan 2, Ören, Özer, Özlem 3, İstanbul, İstikbal, Şenkaya, Şerafettin, Şeref Sokak / Kumburgaz Mahallesi: Aydın 3, Millet 2, Sınır, Çise Sokak
TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat BakımıÇatalcaAtatürk Mahallesi: Bilge, Dırgaz Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 12:30Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıEsenyurtAkçaburgaz Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi
23.03.202609:00 - 12:00Yatırım / Yük BölümüEsenyurtAkçaburgaz Mahallesi: 3003, Halil Fahri Orman Sokak
23.03.202609:00 - 12:00Abone/Şube BağlantısıEsenyurtÖrnek Mahallesi: 1372, 1375, Doğan Araslı Sokak
23.03.202613:30 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıEsenyurtAkçaburgaz Mahallesi: 319, Şehit Halil İbrahim Yıldırım Çıkmazı Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıFatihCankurtaran Mahallesi: Tayahatun Sokak / Hocapaşa Mahallesi: Kum Meydanı, Nöbethane, Tayahatun, İstasyon Arkası Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Abone/Şube BağlantısıFatihHırka-i Şerif Mahallesi: Ahşap Minare, Dersi̇am, Eski Alipaşa, Kabakulak, Nakkaş Levni, İzzetağa Sokak
23.03.202610:00 - 18:00Yatırım / Dönüşüm ÇalışmasıFatihKüçük Ayasofya Mahallesi: Çayıroğlu Sokak
23.03.202610:00 - 18:00Yatırım / Dönüşüm ÇalışmasıFatihKüçük Ayasofya Mahallesi: Gelinlik, Kapıağası, Oğul, Yeğen Sokak / Sultan Ahmet Mahallesi: Akbıyık Değirmeni, Fenerlikapı, Kapıağası, Küçükayasofya, Oğul, Tomurcuk Sokak
23.03.202610:00 - 16:00Abone/Şube BağlantısıFatihKemalpaşa Mahallesi: 18 Sekbanlar, Ahmet Selahattin, Ağa Yokuşu, Defter Emini, Fevziye, Gençtürk, Mimarbaşı, Yeşiltulumba, Şirvanizade Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 18:00Bakım Çalışması - Önleyici BakımGaziosmanpaşaBağlarbaşı Mahallesi: Aydın, Aydınlar, Bağlarbaşı, Gülizar Kalfa, Gündüz, Keçeyolu, Kurtoğlu, Küçükköy, Sipahiler, Yeşil, Yüce, Çimenzar, İdil Sokak / Karadeniz Mahallesi: 1144 Sokak / Merkez Mahallesi: Cumhuriyet, Ferah, Küçükköy Sokak
23.03.202609:00 - 15:00Abone/Şube BağlantısıGaziosmanpaşaMerkez Mahallesi: Ahlat, Cevizli, Havuzlu, Haydarpaşa, Kavaklı, Kuyulu, Sokullu Mehmetpaşa, Sümbül, Tepe, Tikveşli Sokak / Şemsipaşa Mahallesi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Cengiz Topel, Sokullu Mehmetpaşa, Şehit Gökhan Dokur Sokak
23.03.202609:00 - 15:00Abone/Şube BağlantısıGaziosmanpaşaBağlarbaşı Mahallesi: Kavaklıdere, Keçeyolu, Kırçeşme, Küçükköy, Narlı, Sapan Sokak
23.03.202609:00 - 18:00Bakım Çalışması - Önleyici BakımGaziosmanpaşaBağlarbaşı Mahallesi: Aydın, Bağlarbaşı, Güllü, Gülizar Kalfa, Laleli, Menekşe, Tulumba, Yüce Sokak / Sarıgöl Mahallesi: Devran, Kardelen, Laleli, Okul, Çetinkaya, Şebnem Sokak
23.03.202609:00 - 18:00Bakım Çalışması - Önleyici BakımGaziosmanpaşaMevlana Mahallesi: 882, Cahit Zarifoğlu, Hızırefendi Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 18:00Bakım Çalışması - Önleyici BakımSultangaziSultançiftliği Mahallesi: 180, 191 Sokak / Zübeyde Hanım Mahallesi: 1457 Sokak
TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile YenilemeSultangaziCebeci Mahallesi: 2458, 2460, 2464 Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile YenilemeSultangaziCebeci Mahallesi: 1. Cebeci, 2458, 2462, 2464 Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Yatırım / Dönüşüm ÇalışmasıSarıyerFerahevler Mahallesi: Adnan Kahveci, Cilo, Deniz, Meral, Serhat, Suşehirliler, Sümbül, Yavuz, Yıldız Tepe, Zeytin, Çamselvi, Şehit Orhan Gömürlü Sokak / Çamlıtepe Mahallesi: Güngör Sokak
23.03.202609:00 - 12:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıSarıyerBahçeköy Yeni Mahallesi: Karaağaç, Kemeralti, Ladin, Menekşe, Orta Selvi, Pusula, Yukarı Dere Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıSarıyerKazım Karabekir Paşa Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi
23.03.202609:00 - 15:00Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat BakımıSarıyerEmirgan Mahallesi: Emirgan Koru, Şirin Sokak / Reşitpaşa Mahallesi: Bayram, Bostancı, Emirgan Koru, Palmiye, Papatyam, Posta Yolu, Salihbey, Sezaibey, Tuncay Artun, Özbahar, Şirin Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıSarıyerÇayırbaşı Mahallesi: Sırmaç Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile YenilemeSarıyerCumhuriyet Mahallesi: Araba Yolu, Fahrettin Aslan Okulu, Gönül, Görkem Çıkmazı, Kamer, Kumsal Çıkmazı, Kural, Murat, Okul, Selvi Çamı, Sultan, Topoyan, Yakamoz, Yeni İlhan, Çam, Şafak, Şalcıkır, Şehitlik Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile YenilemeSarıyerCumhuriyet Mahallesi: Şalcıkır Sokak / Tarabya Mahallesi: Murat, Zambaklar, Şalcıkır Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile YenilemeSarıyerTarabya Mahallesi: Bostanlık, Kalaycı Nuri, Kaydırak, Papatya Çiçeği, Tarabya Bayırı, Tarabya Bilinmeyen, Tunç Köprü, Şakacı, Şalcıkır Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile YenilemeSarıyerCumhuriyet Mahallesi: Şalcıkır Sokak / Tarabya Mahallesi: Mavi Çiğdem, Sevgi Karanfil, Sevgi Lalesi, Tarabya Bilinmeyen, Zambaklar, Öz Gül, Şalcıkır Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile YenilemeSarıyerCumhuriyet Mahallesi: Araba Yolu, Atılgan, Bereket, Dere Otu, Dönence, Fahrettin Aslan Okulu, Fatih Sultan Mehmet, Gaziler, Hazar, Kamer, Kazım Karabekir, Mekkenur Cami, Murat, Okul, Okul Altı, On Kasım, Sadık Çıkmazı, Sağlık Çıkmazı, Selvi Çamı, Selimiye, Sultan, Topoyan, Yeni İlhan, Yeşilay, Özçayır, Şalcıkır, Şehitlik, Şirinler Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile YenilemeSarıyerKireçburnu Mahallesi: Mor Sümbül, Arabayolu, Beyaz Lale Sokak / Tarabya Mahallesi: Acar Kubilay, Arabayolu, Taflan, Turunç, Yaycık Çıkmazı, Yayla, Öz Neşe, Şalcıkır Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile YenilemeSarıyerTarabya Mahallesi: Defnedalı Çıkmazı, Haziran 2, Toparlak Fener, Çıra, Çoban, Çoban Çeşme Çıkmazı Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile YenilemeSarıyerTarabya Mahallesi: Kaydırak, Tarabya Bayırı, Şakacı, Şalcıkır Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıSarıyerKazım Karabekir Paşa Mahallesi: Acı Badem Çıkmazı, Ada Çayı Çıkmazı, Akbuğday Çıkmazı, Alantopu Çıkmazı, Anık, Aslı, Avcı Otu, Dağlar Yolu, Dindar, Erdemli, Fatoş, Gülbağlar, Gülfem, Güney, Güvercinlik Çıkmazı, Kavakcı Çıkmazı, Kazım Karabekir Paşa Cami, Kestane Suyu, Lalefer, Limon Çıkmazı, Murat Paşa Çıkmazı, Orta Camii, Seyran, Sır, Yaşam Çıkmazı, Yüksel Çıkmazı, Çakırcı Çıkmazı, Çan Çiçeği, Çeşmeli, Çuvalcı, Öz Kavaklıdere, Öz Safran Çıkmazı, Öz Sümbül, Özfırat Çıkmazı, Özçam Sokak
23.03.202611:00 - 15:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıSarıyerZekeriyaköy Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı TM BakımıSilivriFevzipaşa Mahallesi: Sokak bilgisi belirtilmedi
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat BakımıSilivriGümüşyaka Mahallesi: 2. Abdülhamid Paşa, Abdiağa, Atılım, Bedirhan, Cevdet Sunay Çıkmazı, Gürhan, Kayahan, Kudret, Kutlukhan, Memduhoğlu, Mustafa Fevzi Çakmak, Reha, Sonnur, Yalıköy, Çal Çıkmazı, İkra, İlbay, İntizam, İzzet Sokak
23.03.202609:00 - 17:00Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat BakımıSilivriAkören Mahallesi: Bağlarbaşı, Ceviz Bağları, Değirmencioğlu, Emir Külal, Er, Gürsel, Kepçeli, Ümit Aksun, İncir Bağları Sokak

İstanbullular dikkat! 19 ilçede elektrik kesintisi olacak: 23 Mart mahalle mahalle program - 1

TarihSaatKesinti NedeniİlçeEtkilenen Mahalle / Cadde / Sokak
23.03.202609:00 - 15:00Abone/Şube BağlantısıŞişliFeriköy Mahallesi: Bozkurt, Şahin Sokak

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA (Avrupa Yakası)

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA (Anadolu Yakası)

