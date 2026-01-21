Barıştılar mı? Wanda Nara’dan kafa karıştıran sözler: "Sonsuza dek aile olacağız"

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile olaylı şekilde yollarını ayıran Wanda Nara, bir kez daha magazin gündeminin merkezine oturdu. Nara’nın sosyal medya hesabından verdiği bir yanıt ikili hakkında 'Barıştılar mı?' sorularını gündeme getirdi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile olaylı şekilde yollarını ayıran Wanda Nara cephesinden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yıllar süren evliliklerini bitiren çift, ayrılık sonrası yaşanan barışma ve kriz iddialarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

Kaynak: Sosyal medya VELAYET KRİZİ Icardi ve Nara'nın boşanma süreci uzun ve tartışmalı geçmiş, formaliteler İtalya'da tamamlanmıştı. Wanda Nara, bu süreci zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme taşırken, çiftin kızlarının velayeti konusunda yaşadığı gerginlikler de dikkat çekmişti. Nara, daha önce yaptığı bir açıklamada kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını duyurmuştu.