Şubat ayında etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını yukarı çekti. A Haber canlı yayınında 1 Ekim 2025-11 Mart 2026 dönemini kapsayan baraj doluluk verileri açıklandı. Peki İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de su seviyeleri ne durumda? İşte 4 büyükşehirde güncel tablo…

Türkiye genelinde etkili olan yağışlar, özellikle içme suyu kaynakları üzerinde belirleyici oldu. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) paylaştığı son verilere göre büyükşehirlerdeki baraj doluluk oranları güncellendi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki mevcut tablo…

BARAJ DOLULUK ORANLARI ARTTI ANCAK RİSK SÜRÜYOR

Türkiye genelinde 1 Ekim 2025 ile 11 Mart 2026 tarihleri arasındaki yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 17,9 arttı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 74,8'lik dikkat çekici bir yükseliş kaydedildi. Son haftalarda doluluk oranlarında yükseliş görülse de, büyükşehirlerde su seviyeleri düşük seviyede kalmaya devam ediyor.

4 BÜYÜKŞEHİRDE SU SEVİYESİ NE DURUMDA?

İstanbul'da doluluk oranı geçen yıla göre gerilerken, Ankara, Bursa ve İzmir'de ise artış dikkat çekiyor. Devlet Su İşleri'nin açıkladığı verilere göre dört büyükşehirdeki baraj doluluk oranları şu şekilde:

Şehir 1 Ekim 2025 - 11 Mart 2026 Doluluk (%) 2024 Aynı Dönem (%) İstanbul %46 %79 Ankara %22 %21 İzmir %33 %11 Bursa %71 %38,5

TÜRKİYE GENELİNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 50 SEVİYESİNDE

DSİ verilerine göre, Türkiye genelindeki baraj ve depolama tesislerinde toplam 47 milyar metreküp aktif su kapasitesi bulunuyor. Mevcut doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 50 seviyesinde ölçüldü.

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLSA DA TEMKİNLİ OLUNMALI

Şubat ayında ortalamanın üzerinde gerçekleşen yağışlar, barajlara önemli katkı sağladı. Mart ayında ise yağışların daha sınırlı seyretmesi dikkat çekti. Mevcut artış olumlu bir gelişme olsa da su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı büyük önem taşıyor. Özellikle büyükşehirlerde su kullanımında temkinli olunmalı.

BARAJ DOLULUK ORANLARI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

İstanbul'da güncel su seviyesi ne durumda?

16 Mart 2026 tarihli güncel İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 45,97 oranında ölçüldü. En düşük su seviyesi Kasım 2025'te yüzde 18,38 oranında görülürken; en yüksek su seviyesi ise Nisan 2025 tarihinde yüzde 81,23 olarak kayıtlara geçti.

Ankara'da baraj doluluk oranları ne kadar?

ASKİ tarafından yayımlanan 15 Mart 2026 tarihli son rapora göre, Ankara'da güncel toplam baraj doluluk oranları yüzde 27,35; aktif doluluk oranları ise yüzde 18,89 seviyesinde. Geçen yılın aynı döneminde toplam doluluk oranı yüzde 29,66 iken; aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 18,61 seviyesindeydi.

Yağışlar İzmir ve Bursa barajlarına nasıl yansıdı?

17 Mart tarihli verilere göre Bursa'da güncel baraj doluluk oranları BUSKİ tarafından yüzde 73,3 olarak ölçülürken, İzmir'de su seviyesi ortalama doluluk oranı ise İZSU tarafından yüzde 66,51 olarak açıklandı.